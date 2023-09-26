В Великобритании студент разработал симулятор пениса для начинающих хирургов

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В Великобритании студент-бакалавр медицинского факультета Цзы Си Ван разработал симулятор пениса для обучения хирургов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Королевского колледжа Лондона.
Отмечается, что симулятор пениса был изготовлен с помощью 3D-принтера и силиконовых форм.
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