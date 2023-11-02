В Великобритании цинично объяснили число погибших детей в секторе Газе

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По мнению британских обозревателей, высокую долю детей среди погибших в конфликте в секторе Газа можно объяснить политикой ХАМАС по повышению рождаемости.
«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд», — пишет издание Economist.
Авторы издания со ссылкой на минздрав Палестины уточняют, что в анклаве с 7 по 24 октября были убиты 2900 детей, что составило 40% от общего числа жертв среди палестинцев. По их мнению, такой высокий показатель детской смертности связан с политикой ХАМАС и «демографическими особенностями» региона.
«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», — говорится в публикации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян