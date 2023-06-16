В Великобритании украинцы пожаловались на изучение русского языка в школах

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В публикации говорится, что украинские беженцы «пришли в ужас», когда узнали, что в начальных школах Великобритании их детей учат русскому языку.
«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас?», — возмутилась одна из родительниц.
В школе на это ответили, что в этом году ранее уже делался акцент на украинском языке, теперь же преподаватели сочли уместным уделить внимание русскому.
Ранее «Радио 1» сообщало, что поляков напугали русскоговорящие украинцы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.