В Великом Устюге выпал снег

Фото: istockphoto/Evgeniya Pavlova
Вотчина Деда Мороза располагается в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году она была расширена до 150 гектаров. Появились инвесторы, готовые создать там крупнейший развлекательный парк. Данные меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов ежегодно.
По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники
В Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранцев
Путешественник Скикевич в инвалидном кресле добрался до маяка Анива на Сахалине