В Венгрии открыли памятник 13 советским танкистам

Фото: iStock/MarinaLitvinova
ТАСС: В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам, погибшим в ходе ВОВ на территории страны
Недалеко от венгерского поселка Чакберень в 100 километрах от Будапешта открыли после реставрации памятник 13 советским танкистам, погибшим в ходе ВОВ на территории страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного атташе РФ в Венгрии полковника Олега Смирнова.
Отмечается, что памятник советским солдатам расположился в национальном парке «Дунай-Ипой». Мемориал находится на холме, а на закрепленной плите указаны имена и фамилии танкистов, погибших в 1945 году во время Балатонской оборонительной операции.
Ранее «Радио 1» писало, что Виталий Кличко призвал снести памятник Пушкину в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Они стояли насмерть, чтобы люди в СССР и других странах могли жить свободными. Мы никогда не должны забывать об их подвиге Хочется, чтобы все памятники советским солдатам находились в таком же хорошем состоянии», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» писало, что Виталий Кличко призвал снести памятник Пушкину в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян