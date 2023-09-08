В выборах губернатора Московской области принимают участие даже на Байконуре

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
Начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов рассказал, что оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту, уже приняли участие в выборах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
«Сегодня очень важное мероприятие. Мы тоже должны найти возможность проголосовать, проявить свою жизненную позицию. У нас уже есть первые результаты — около 30% сотрудников проголосовало. Среди них и оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту», — рассказал начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
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Алиса Сергиенко