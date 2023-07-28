В выходные ЦППК отвезет пассажиров на фестивали в Подмосковье

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
В эти выходные, 29 и 30 июля, в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную.
До фестиваля можно будет добраться на электропоездах Курского направления до ж/д станции Молоди.
Также, в эти выходные, 29 и 30 июля, недалеко от Ногинска состоится крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле», до которого можно будет добраться на поездах Горьковского направления до станции Ногинск или на поездах Ярославского направления до станции Щёлково, а после пересесть на бесплатные шаттлы с символикой фестиваля!
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