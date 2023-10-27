В Виннице запретили книги, фильмы и спектакли на русском языке

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Власти украинской Винницы запретили книги, песни, фильмы и спектакли на русском языке. Об этом сообщил глава города Сергей Моргунов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что под запрет попали все культурные продукты. Введённый мораторий запрещает использование русскоязычных книг, музыки, программ и прочего в общественных пространствах города.
Ранее сообщалось, что Киевский международный институт социологии провёл опрос среди граждан, в результате которого выяснилось, что украинцы считают самым распространённым форматом ущемления человеческих прав именно дискриминацию по языку.
А в Киевском национальном университете была закрыта программа по изучению не только русского, но и белорусского языка.
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Анастасия Чинкова