В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за гепатита

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На Украине из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится на сайте украинского министерства здравоохранения.
В настоящее время в больницах Винницкой области находятся 144 больных гепатитом. В ведомстве отметили, что причиной вспышки заболевания могла стать питьевая вода или пищевые продукты.
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Диана Аванесян