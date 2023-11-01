Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за гепатита

В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за гепатита

01 ноября 2023, 00:09
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

На Украине из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится на сайте украинского министерства здравоохранения.

Уточняется, что на территории региона ужесточили противоэпидемические меры. Было решено ограничить на рынках продажу товаров домашнего производства, на предприятиях проводятся дополнительные проверки, а также усилена дезинфекция общественного транспорта.

В настоящее время в больницах Винницкой области находятся 144 больных гепатитом. В ведомстве отметили, что причиной вспышки заболевания могла стать питьевая вода или пищевые продукты.

Читайте также:

Счетная палата Украины: Минобороны украло миллионы долларов с еды для солдат ВСУ

«Не успеют вырваться»: В Киеве предсказали судьбу Зеленского и его подельников

В ГУР Украины практически назвали бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2
#вода
#проверки
#продукты
#дезинфекция
#меры
#заболевания
#украина
#гепатит
Читайте нас в
На борту лайнера в аэропорту Махачкалы более половины пассажиров было из Израиля
01 ноября 2023, 00:14

Фото: iStock/butenkow

На борту самолёта авиакомпании Red Wings, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, больше чем половина пассажиров была гражданами Израиля. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на пресс-службу израильского посольства в РФ.
 «Всего на борту, прилетевшем из Израиля 29 октября, было 50 пассажиров, из них 30 — израильтяне. Во время беспорядков никто из них не пострадал, рейс был перенаправлен в другой аэропорт», — сообщили в дипломатической миссии еврейского государства.

Представители посольства отметили, что они глубоко обеспокоены не только инцидентом в махачкалинском аэропорту, но и «другими попытками причинить вред еврейской общине и еврейским организациям», и выразили надежду, что правоохранительные органы Дагестана не допустят повторения случившегося.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны, а пятеро отправлены под арест.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал зачинщиков этих беспорядков «звероподобными трусами» и подчеркнул, что евреи – это один из коренных народов Дагестана, поэтому любые попытки ущемления их прав будут жестоко пресекаться.

Читайте также:

«Звероподобные трусы»: глава Дагестана Меликов высказался об участниках беспорядков

В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту
#израиль
#дагестан
#посольство
#аэропорт
Читайте нас в
День менеджера в 2023 году: какого числа отмечают, кого поздравлять
01 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/shironosov

Специалисты в области управления отметят свой профессиональный праздник 1 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет о происхождении профессии, об интересных фактах, и о том, как принято поздравлять менеджеров.

День менеджера – 2023: история праздника


В любой современной компании существует должность менеджера, однако этот праздник, несмотря на популярность профессии, не является официальной датой или выходным днем.

Торжество принято отмечать 1 ноября. День менеджера празднуют не только в России, но и в ряде других стран. Существует также похожее торжество – Международный день топ-менеджера. Празднество традиционно выпадает на второй четверг апреля.
 
Должность «менеджера» вошла в обиход около 30 лет назад. Ранее людей со схожими должностными обязанностями называли управляющими. От деятельности таких сотрудников зависит эффективность компании и ее производительность. Менеджеры обеспечивают бесперебойную работу людей в организации, и руководят многими процессами.


День менеджера – 2023: как отмечают, кого поздравлять

 
Отношение к празднику имеют те сотрудники компаний, которые занимаются управленческой деятельностью. Лучших специалистов награждают премиями, грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. Поздравлять также стоит студентов профильных вузов и преподавательских состав факультетов менеджмента. Ко дню менеджера приурочены конференции, мастер-классы, семинары. Также 1 ноября проводятся лекции, в ходе которых менеджеры обмениваются опытом или повышают квалификацию.

Управленцы отмечают праздник в кругу семьи или среди коллег. Хорошим подарком для специалиста этой отрасли станут ежедневники, календари, блокноты, канцелярские товары, карты памяти и т.д.


Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

День менеджера – 2023: интересные факты


Согласно исследованиям, менеджеры большую часть рабочего времени тратят на устное общение. Переговоры занимают от 60 до 80% в рабочем графике управленцев.

За стандартный восьмичасовой рабочий день менеджер совершает более 583 действий.

В США должность менеджера появилась в XIX веке, когда в стране возникла потребность в новом подходе к организации работы предприятий.

Читайте также:

4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют

Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника

Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
#фестиваль
#история
#праздник
#традиции
#семьи
#компании
#сотрудники
#профессии
Читайте нас в
1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
01 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/blinow61

Профессиональный праздник 1 ноября отмечают те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» расскажет, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.

День судебного пристава: история праздника


На Руси приставов называли тиунами. В их обязанности входило управлять имуществом князя. Впервые должность со схожими функциями, которые выполняют современные приставы, появилась в XVI-XVII веках. Служба судебных приставов представляла собой часть государственного аппарата, и уже в конце XX века работала самостоятельно. Однако чествовать работников этой отрасли принято не было.

Праздничная дата была учреждена лишь в сентябре 2009 года. Указом президента России 1 ноября был установлен профессиональный праздник — День судебного пристава. Выбор даты не случаен. Именно 1 ноября Александр II подписал документ о введении в действие Судебных уставов. В указе подробно описывалась деятельность приставов и их роль в судебной системе.

 

День судебного пристава: традиции


В этот день особенно отличившиеся в ходе выполнения своих должностных обязанностей сотрудники награждаются грамотами, ценными призами, письмами благодарности. В День судебного пристава проводятся корпоративы, для сотрудников подразделений организуются концерты и конференции.

Как поздравить судебного пристава


Поздравить пристава можно атрибутами, которые пригодятся в его повседневной жизни или в профессиональной сфере. Удачными подарками станут: портфель для документов, обложка на удостоверение, шкаф-сейф для хранения бумаг, ежедневник, канцелярские принадлежности, наручные часы и т.д.

Судебные приставы современной России


На сегодняшний день приставы выполняют множество функций, что позволяет полноценно существовать судебной системе. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполняет принятые судебные решения, проводит дознание, осуществляет розыск имущества и должников.

Читайте также:

«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского

4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют

Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника
#история
#праздник
#фссп
#розыск
#приставы
#традиции
Читайте нас в
Счетная палата Украины: Минобороны украло миллионы долларов с еды для солдат ВСУ
31 октября 2023, 23:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинская счётная палата подтвердила, что Минобороны страны разворовало миллионы долларов, предназначенные для приобретения продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщает ТСН.
«Счетная палата подтвердила, что в Минобороны разворовывали миллиарды гривен на еде для солдат. В отчете говорится, что, объявив о закупках услуг питания на 2023 год, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания», — пишет телеканал в своём Телеграм-канале.

Уточняется, что согласно отчёту оплата поставленных продуктов питания для украинских солдат произошла на основании заключенных допсоглашений, где цены после публикации расследования были уменьшены.

Читайте также:

Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ

В ГУР Украины практически назвали бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2

Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
#продукты
#цены
#оплата
#мониторинг
#сво
#всу
#минобороны
#украина
Читайте нас в
Социальная сеть X заблокировала аккаунт движения «Хезболла»
31 октября 2023, 22:40

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Социальная сеть X (бывший Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла», об этом сообщает Jerusalem Post.
«X приостановила его работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия», - прокомментировали ситуацию в издании. 

«Хезболла» - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. 

29 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении целей, принадлежащих ливанскому движению «Хезболла». По словам представителей ЦАХАЛ, удар был нанесен в ответ на огонь из Ливана по территории Израиля.

Читайте также: 

Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа

Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами

Эрдоган: Израиль совершает преступление против человечности в Газе уже 25 дней
#партия
#нарушения
#социальная сеть
Читайте нас в
На полгода правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
31 октября 2023, 22:25

Фото: iStock/bodnarchuk

С 1 ноября 2023 года с территории Российской Федерации временно запрещается вывозить отходы и лом драгоценных металлов, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
По сообщению кабмина, запрет будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.

«На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - пояснили в сообщении правительства. 

Также временно запрещено будет вывозить из России отходов и лома технических приспособлений, которые могут быть использованы для извлечения драгоценных металлов.

Отмечается, что целью этого ограничения является сокращение незаконных внешнеторговых операций, а также повышение уровня работы российских аффинажных предприятий.

Читайте также: 

ГД в I чтении отклонила проект закона о расширении функций и полномочий ЦБ

Новак и зампремьера Госсовета КНР Сюэсян обсудили поставки энергоресурсов

Правительство одобрило проект сохранения детских пособий при выходе на работу
#запрет
#отходы
#металл
#правительство
#россия
Читайте нас в
«Звероподобные трусы»: глава Дагестана Меликов высказался об участниках беспорядков
Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами
31 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов нелестно раскритиковал участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Это произошло в ходе встречи с местными руководителями органов власти, депутатами и общественниками.
Напомним, что в в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны.

«Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих», – отозвался Меликов об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. 

Также он добавил, что все участвующие в беспорядках, на самом деле восхваляют врагов России, тех, кто в зоне СВО противостоит истинным дагестанцам. 

Глава республики подчеркнул, что таких людей нельзя прощать, поскольку в таком случае они забудут о своих проступках уже на следующий день. 

Читайте также:

В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей
#дагестан
#уголовное жители
#аэропорт
#митинг
Читайте нас в
В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»
31 октября 2023, 20:59

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском проходит второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года-2024». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в рамках тура свой урок в 10-м физико-математическом классе презентовал педагог по физике лицея № 14 Вадим Лавров. Во время урока ребята пытались ответить: «Мобильный телефон в руках ученика — помощник или вредитель?». Кроме этого, подростки на занятии подготовили с помощью гаджетов специальный покадровый видеоряд падающего тела.

При этом, открытый рок посетила замглавы Жуковского Ольга Алферова.

Отмечается, что в рамках проекта будут проводится специальные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение школьников.

Читайте также:

Учительница из Волоколамска стала победителем конкурса «Педагогический дебют»

После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»

В «Горках Ленинских» впервые открылась творческая школа «Новые имена»
#школа
#педагог
#мероприятия
#конкурс
#образование
Читайте нас в
КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа
31 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/rrodrickbeiler

КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Отмечается, что контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Египта откроют в среду, 1 ноября. Через него будет осуществляться эвакуация раненных и пострадавших палестинцев из сектора Газа в Египет.

Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

Читайте также:

МВД Газы: В результате ударов Израиля по лагерю Джебалия погибли 400 человек

Reuters: Мусульманский совет США выставил Байдену ультиматум по сектору Газа

Axios: С 27 октября в сектор Газа вошли более 20 тысяч израильских солдат
#палестина
#израиль
#военные
#жители
#конфликт
Читайте нас в
Достижения.рф