В водах Антарктики найден новый вид животных с двадцатью конечностями

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Promachocrinus являются крупными морскими животными инопланетного вида, обитающими на глубинах от 20 до 1981 метра.
У него 20 конечностей, которые исходят из центрального тела, по форме напоминают клубнику. Животное имеет пурпурный или темно-красный окрас. У нового вида имеется два типа конечностей. Нижние — короткие в полоску, а верхние — мягкие.
Ранее в сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино.
В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.
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