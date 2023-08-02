В Волгоградской области пройдет молодежный форум

В приемную бизнес омбудсмена Владимира Головнёва обратился молодой предприниматель по вопросу содействия в развитии бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Молодой предприниматель занимается бизнесом по продаже сладкой ваты, воздушной кукурузы и мороженного, имея передвижные точки продажи сладостей. Он хотел расширить бизнес, для чего обратился в городскую администрацию с просьбой о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования дополнительных мест под размещение мобильных торговых объектов. Наобращение предпринимателя пришла отписка.

Молодой предприниматель решил обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену.

Для оперативного решения вопроса руководитель общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва организовал встречу при участии начальника управления потребительского рынка и услуг городской администрации, на которой были разъяснены все вопросы предпринимателя, оказано содействие в оформлении договора аренды мобильной точки торговли с помощью портала госуслуг.

В ведомстве дополнили, что этот вопрос остается на контроле приёмной Уполномоченного.

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