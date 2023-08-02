В Волгоградской области пройдет молодежный форум

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Молодежь Московской области, желающая принять участие в конкурсе, может оставить заявку на регистрацию в мероприятии на АИС «Молодежь России» до 10 сентября 2023 года.
Эксперты поделятся с молодыми людьми знаниями в сфере работы с информацией, научат формированию личного контента, особенностям профессиональной журналистики.
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