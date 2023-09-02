В Волгоградской школе назначен новый учитель в класс, где дети не говорят по-русски

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В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. В пятницу, 1 сентября, СМИ сообщили, что класс покинула учительница. Сейчас детям представлен новый педагог.
Лариса Савина уточнила, что учительница, которая в прошлом году занималась с детьми мигрантов по специальной программе, не ушла из школы. Она осуществляла классное руководство в двух классах, а в этом учебном году попросила снизить нагрузку. Класс состоит из 15 учеников. Как сообщили в мэрии города, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.
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Александр Бойцов