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В Волгоградской школе назначен новый учитель в класс, где дети не говорят по-русски

02 сентября 2023, 15:41
Фото: istockphoto/dolgachov

Фото: istockphoto/dolgachov

В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. В пятницу, 1 сентября, СМИ сообщили, что класс покинула учительница. Сейчас детям представлен новый педагог.

Как рассказала РИА Новости председатель комитета науки и образования Волгоградской области Лариса Савина, новый учитель — опытный педагог, имеющий первую категорию. Учебный процесс для ребят не будет нарушен. Они занимаются по специально разработанной для них программе. Чиновница выразила уверенность, что с новым педагогом все сложится наилучшим образом.

Лариса Савина уточнила, что учительница, которая в прошлом году занималась с детьми мигрантов по специальной программе, не ушла из школы. Она осуществляла классное руководство в двух классах, а в этом учебном году попросила снизить нагрузку. Класс состоит из 15 учеников. Как сообщили в мэрии города, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.

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#учитель
#педагог
#дети
#школы
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Глава Одинцовского городского округа Иванов рассказал об открытии второго корпуса гимназии №14
Глава округа Андрей Иванов поздравил учеников и учителей гимназии №14 в Одинцово с Днём знаний
02 сентября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днём знаний учителей и учеников гимназии №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Праздничная линейка прошла во дворе нового корпуса, который пристроили к основному зданию гимназии. В настоящее время около него облагораживается окружающая территория, проводится уборка помещений и повторно тестируется оборудование. Корпус рассчитан на 500 учеников и откроет свои двери 11 сентября.

По словам Иванова, линейка, прошедшая во дворе нового корпуса гимназии №14 в Одинцово – это важное событие для всего города, поскольку возвести это сооружение планировалось ещё 20 лет назад. В то время реализовать проект не получилось, но сейчас удалось наверстать упущенное.

Глава Одинцовского округа отметил, что появление корпуса на 500 мест разгрузит сразу несколько школ города.

Кроме того, открытие новой части гимназии позволит убрать вторую смену. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов, а в первом здании останется начальная школа.

Помимо этого, Иванов рассказал «Радио 1», что в этом году гимназия №14 получила новое спортивное оснащение в рамках проекта «Открытый стадион». Был обустроен новый школьный стадион, оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также появились детский спортивный комплекс и площадка с тренажёрами. 

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#гимназия
#день знаний
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Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора
02 сентября 2023, 14:35

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Росатом продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий на открытии фестиваля науки в Минске.
Он рассказал, что для реализации этого проекта необходимо сначала провести несколько этапов переговоров, подписать контракт с Национальной академией наук в Белоруссии. Затем нужно разработать окончательный макет реактора, продумать все детали его конструкции и дальнейшей эксплуатации. 

Переговоры двух сторон проводятся на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.

Окончательное решение о реализации проекта будет принято до конца этого года.

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#белоруссия
#россия
#переговоры
#ядерное
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Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина
02 сентября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/artoleshko

Россияне стали получать сообщения в Telegram, якобы отправленные основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мошенники регистрируют фейковые аккаунты и от имени бизнесмена просят о финансовой поддержке.
Об этом в своем телеграм-канале написала финансовый блогер, основательница канала InvestFuture Кира Юхненко. В сообщениях псевдо-Пригожин пишет, что был похищен врагами, но сумел от них вырваться и сбежать в Африку. Теперь, для того, чтобы вернуться и закончить борьбу с бюрократией и коррупцией, ему не хватает небольшой суммы. Как правило, указываются три-пять тысяч рублей. 

Блогер напоминает, что мошенники готовы на любые ухищрения, чтобы обмануть доверчивых граждан. К любым просьбам в соцсетях о переводах денег нужно относится очень настороженно. Лучше сразу связаться со своим знакомым, чтобы убедиться, что это именно он вам пишет, а его аккаунт не был взломан или фальсифицирован.



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Историк Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады РАН
02 сентября 2023, 12:08

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя.
В беседе с ТАСС ученый подтвердил свое увольнение и сообщил, что приказ о расторжении с ним договора уже подписан. Причина как таковая не указана, а формулировка «по инициативе учредителя» предусмотрена одной из статей трудового договора, пояснил Гарбузов.

На днях он опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в числе прочего рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Говоря о последнем, он отметил, что в России сейчас создаются новые мифы, а также идет «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — о кризисе глобализации и всего англо-саксонского мира, об утрате американского доминирования и в целом об упадке Запада. 

Россию же Гарбузов хоть и называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса».

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#учёный
#реставрация
#увольнение
#ран
#сша
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Компания «Связной» закрыла все точки сети в Москве и Санкт-Петербурге
02 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российская компания «Связной», занимающаяся продажей электроники, закрыла все свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.
По данным сайта сети в Москве в настоящее время должны быть открыты четыре магазина, однако корреспондент РБК установил, что данные не обновлены, а точки закрыты. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге. Сотрудник горячей линии одного из торговых центров города сообщил, что салон «закрыт навсегда».

Издание связалось с представителями торговых центров, в которых были представлены магазины сети, однако никто из них не смог назвать точную причину закрытия.
Уточняется, что салоны «Связного» находились в 1251 городе России.

В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря. 

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#магазин
#электроника
#банкротство
#россия
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СБУ обвинила украинского олигарха Коломойского в мошенничестве
02 сентября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/alfexe

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства. Следователи установили, что в период с 2013 по 2020 год олигарх легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, в том числе «Приватбанк», который позже был национализирован.

О задержании миллиардера пока не сообщается. В СБУ уточнили, что досудебное расследование дела Коломойского продолжается под руководством офиса Генерального прокурора Украины.

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#следователи
#расследование
#сбу
#мошенничество
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Под Волгоградом учительница покинула класс едва говорящих по-русски детей
02 сентября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В поселке Аэропорт под Волгоградом из класса едва говорящих по-русски детей ушла классный руководитель. Кто в настоящее время учит детей и учит ли вообще — неизвестно.
В прошлом году руководством МОУ СОШ № 33 было принято решение объединить детей из стран СНГ с плохим знанием русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе, напоминает сетевое издание V1.ru. Многие родители были недовольны таким подходом, так как считали, что отделение их детей от русскоговорящих будет препятствовать социализации школьников и их интеграции в российское общество. Администрация же настаивала, что такая мера поможет ребятам быстрее получить необходимую базу для последующего распределения по другим классам.

Руководство классом было поручено Ирине Плотниковой, которая до этого успела выпустить только один класс начальной школы. Теперь классный руководитель покинула свой класс, хотя по-прежнему присутствует в школьном расписании как учитель информатики. Руководство учебного заведения от комментариев уклонилось. Кто будет дальше учить детей, с трудом понимающих русский язык, пока неизвестно.

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#учитель
#школы
#родители
#общество
#русский язык
#администрация
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Сенатор Шейкин посоветовал сменить заводские пин-коды на SIM-картах для защиты от мошенников
02 сентября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/tsingha25

Россиянам следует сменить заводские пин-коды на SIM-картах. Это самый надежный способ уберечь свои деньги от мошенников. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Артем Шейкин.
В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что это очень просто сделать через настройки телефона. Причем пин-код должен быть надежным, а не очевидным, как, например, 1234 или 0000. Не следует также выбирать в качестве пин-кода дату своего рождения. В случае утери или кражи телефона вместе с документами, это также облегчит недобросовестным людям несанкционированный доступ к персональным данным.

Стоит помнить, что номер телефона связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, Госуслуги и другие сервисы. Многие из них предоставляют возможность войти без логина и пароля через получение кода в СМС. В случае утери или кражи телефона, следует немедленно его заблокировать, чтобы не дать мошенникам возможность воспользоваться личными данными через СМС.

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#кражи
#госуслуги
#социальные сети
#смс
#телефон
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Таджикистан посчитал удовлетворительными итоги проверки жизни мигрантов в российских крупных городах
02 сентября 2023, 03:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. Об этом сообщает РБК. Инспекции по поручению таджикского лидера Эмомали Рахмона были проведены в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.
Целью поездки являлось «знакомство с условиями проживания и работы граждан Таджикистана в РФ». В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное. 

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что представители Таджикистана уведомили о своем визите официально и заблаговременно, как того требует дипломатическая практика.

 «Трудовая миграция в Россию — это долгосрочная тенденция, которая носит взаимовыгодный характер. В этом контексте российскими профильными структурами обращается внимание <...> на необходимость проведения системной информационно-разъяснительной работы со своими общинами», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Духовным управлением мусульман уже провели несколько семинаров по адаптации трудовых мигрантов в российское общество. В августе такие семинары провели в Чехове, Электростали и Подольске. Участие в них приняли более 200 человек, которым изложили подробную информацию о миграционном, трудовом и уголовном законодательстве, а также подчеркнули, что «для успешной интеграции в российское общество необходимо изучение русского языка».

Ранее глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении мигрантов приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет. Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщил Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».

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#мигранты
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#мид рф
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