В Волоколамске 120 единиц техники устраняют последствия «чёрной метели»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамском округе 120 единиц техники и более 150 дворников борются с последствиями так называемой «чёрной метели». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Ночной снегопад, который прошел в Подмосковье, считается самым мощным за последние десятилетия. «Чёрная метель» —это циклона, который пришел в Московскую область с Чёрного моря.
Стоит отметить, что коммунальные службы Волоколамска приводят в порядок 67 км муниципальных дорог. Также около 550 км региональной сети расчищают от снега областные службы.
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«Постепенно территорию расчищаем от снега. Работы не останавливаются ни на минуту. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта», — отметила временно исполняющая главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
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Мира Полтева