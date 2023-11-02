В Волоколамске модернизируют территорию около плотины

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин вместе с коммунальной службой проверил степень изношенности настила на дорожках в нижней части плотины. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Территорию проверили во время традиционного обхода.
По словам и.о. замглавы на нижней части платины заменят деревянный настил на более прочный материал.
Также планируется обезопасить зону у пирса.
Стоит отметить, что недалеко у пирса планируют сделать песчаный пляж для жителей и гостей городского округа.
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По словам и.о. замглавы на нижней части платины заменят деревянный настил на более прочный материал.
«Многие сюда приходят с детьми, которые могут подойти поближе к краю, чтобы посмотреть на воду, покормить уток. Невысокое ограждение поможет обезопасить общественное пространство. Для комфортного отдыха жителей планируем установить здесь несколько лавочек», — отметил Андрей Смолкин.
Стоит отметить, что недалеко у пирса планируют сделать песчаный пляж для жителей и гостей городского округа.
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Мира Полтева