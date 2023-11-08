В Волоколамске начали плести маскировочные сети для СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
С ноября в Волоколамске начали плести маскировочные сети для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Помочь в плетение сетей для бойцов СВО могут все желающие.
Плетение маскировочного полотна проводится каждый день после 15:00 в пункте сбору гуманитарной помощи.
Каждого участника на месте обучат правильному плетению маскировочных сетей, и покажут как они выполняют защитную функцию на открытых территориях.
Стоит отметить, что за неделю активистами «Молодой Гвардии», сторонниками и членами партии «Единая Россия», а также жителями округа сплетено три больших маскировочных полотна. Эти сети будут отправлены бойцам с ближайшей гуманитарной помощью.
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Плетение маскировочного полотна проводится каждый день после 15:00 в пункте сбору гуманитарной помощи.
Стоит отметить, что за неделю активистами «Молодой Гвардии», сторонниками и членами партии «Единая Россия», а также жителями округа сплетено три больших маскировочных полотна. Эти сети будут отправлены бойцам с ближайшей гуманитарной помощью.
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Мира Полтева