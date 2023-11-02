В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
На собрании с и.о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова с коллегами обговорили план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.
Панфиловцы защищали от врага подход к Москве через Волоколамское направление с 16 по 18 ноября 1941 года.
Стоит отметить, что возложения цветов к братским могилам и захоронениям пройдут в деревнях Нелидово, Анино и Гусенево и мемориалах 28-ми Героям Панфиловцам, 11-ти героям-сапёрам и у Вечного огня в Волоколамске.
Кроме этого в школах продут традиционные посвящения в юных панфиловцев.
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Панфиловцы защищали от врага подход к Москве через Волоколамское направление с 16 по 18 ноября 1941 года.
Кроме этого в школах продут традиционные посвящения в юных панфиловцев.
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Мира Полтева