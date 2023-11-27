В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском округе наградили победителей Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Она проходила по всей стране с 10 октября по 15 ноября, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В акции приняли участие десятки тысяч юных и молодых людей - воспитанников детских садов, школьников, студентов, работников предприятий и организаций. В четвёртом сезоне акции «БумБатл» участвовали волоколамцы, заботящехся об экологии. Цель акции – сокращение потребления бумаги, выстраивание системы её переработки, формирование экологической культуры.
По итогам акции победителем стала команда 5 «Г» класса из Волоколамской школы №2 вместе с классным руководителем Светланой Каревой. Ребята собрали наибольшее количество макулатуры и завоевали главный приз – билеты на экскурсию в Волоколамский кремль.
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«Тонна переработанной макулатуры спасает от вырубки 24 дерева, предотвращает выброс в атмосферу тонны вредных веществ, позволяет экономно расходовать электричество и воду. Участники внесли свой достойный вклад в защиту природы. Большое вам за это спасибо», – передала поздравления ученикам временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова
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Лора Луганская