В Волоколамске откроют ЦКТ «Родники» после капремонта

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Волоколамский центр культуры и творчества «Родники» откроют после капитального ремонта в конце октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году центр культуры и творчества «Родники» отмечает свой юбилей. Его открыли ровно 70 лет назад - 29 октября 1953 года. Сейчас в центре 18 коллективов, занимается больше 380 человек - 70% из них дети и молодые люди. <…> В 2021 году мы начали капитальный ремонт - заменили практически все, начиная с коммуникаций и заканчивая кровлей. Сейчас осталось еще раз покрасить сцену и поставить оборудование - звук и свет, цифровую технику и мебель в учебные помещения <…> Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике», - отметил Андрей Воробьёв.Кроме этого, в центре появятся новые студии и кружки. Также полностью изменили концертный зал и установили новые кресла.
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