В Волоколамске отметили годовщину подвига Панфиловской дивизии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Годовщину подвига Панфиловской дивизии отметили в Волоколамске. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
С 16 по 18 ноября 2023 года в Волоколамске прошли памятные мероприятия. Жители округа почтили память героев Великой Отечественной войны.
16 ноября 1941 года, при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили свой подвиг.
Также 18 ноября 1941 года в деревне Строково в бессмертие шагнули 11 саперов 1077 стрелкового полка 316 стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова.
Стоит отметить, что у саперов была задача сдерживать натиск врага как можно дольше, для того чтобы 1077-й полк успел подготовиться к обороне нового рубежа.
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16 ноября 1941 года, при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили свой подвиг.
Стоит отметить, что у саперов была задача сдерживать натиск врага как можно дольше, для того чтобы 1077-й полк успел подготовиться к обороне нового рубежа.
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Мира Полтева