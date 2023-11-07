В Волоколамске почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Андрей Дитятин с сентября 1941 года вел разведку в населённых пунктах, через которые проходили основные дороги и где предполагалось скопление сил и техники противника. Партизан передавал маршруты движения и места наблюдений, которые потом согласовывались со штабом 16-й армии.
Он был казнен 3 ноября 1941 года фашистскими захватчиками за молчание. Андрея повесили и не разрешали хоронить., а в январе 1942 года, когда немцы бежали из села Ильинского, они сняли труп и бросили в огонь подожженного рядом дома.
На месте смерти героя был установлен мемориал. Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки возложили цветы к памятнику и почтили память Андрея Дитятина минутой молчания.
Стоит отметить, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Дитятина.
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Он был казнен 3 ноября 1941 года фашистскими захватчиками за молчание. Андрея повесили и не разрешали хоронить., а в январе 1942 года, когда немцы бежали из села Ильинского, они сняли труп и бросили в огонь подожженного рядом дома.
Стоит отметить, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Дитятина.
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Мира Полтева