В Волоколамске пройдет форум «Эмоциональный код. Волонтёры»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
15 октября в городском округе Волоколамск пройдет форум«Эмоциональный код. Волонтёры» для волонтеров из 20 подмосковных округов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Эмоциональный код. Волонтёры» - это программа обучения взаимодействию с инвалидами по зрению, а также слабовидящими людьми, проживающими в Московской области, в целях развития инклюзивного туризма региона.
Для участников форум будет организованы фотовыставка «Своими глазами», квест «Вслепую», выставка тактильных фигур и т. д.
Также в ходе мероприятия наградят самых активных волонтёров проекта «Эмоциональный код».
Стоит отметить, что форум «Эмоциональный код. Волонтёры» состоится 15 октября в 12:00 во дворце спорта «Лама».
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Для участников форум будет организованы фотовыставка «Своими глазами», квест «Вслепую», выставка тактильных фигур и т. д.
«<…> В рамках реализации проекта «Эмоциональный код. Волонтёры» выявлены более 200 объектов гостеприимства региона, приспособленные к приёму особенных туристов», - поделилась руководитель АНО «Лаборатория развития территорий городской среды» Наталья Караськова.
Также в ходе мероприятия наградят самых активных волонтёров проекта «Эмоциональный код».
Стоит отметить, что форум «Эмоциональный код. Волонтёры» состоится 15 октября в 12:00 во дворце спорта «Лама».
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Мира Полтева