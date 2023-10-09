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В Волоколамске пройдет форум «Эмоциональный код. Волонтёры»

09 октября 2023, 17:10
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

15 октября в городском округе Волоколамск пройдет форум«Эмоциональный код. Волонтёры» для волонтеров из 20 подмосковных округов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Эмоциональный код. Волонтёры» - это программа обучения взаимодействию с инвалидами по зрению, а также слабовидящими людьми, проживающими в Московской области, в целях развития инклюзивного туризма региона.

Для участников форум будет организованы фотовыставка «Своими глазами», квест «Вслепую», выставка тактильных фигур и т. д.

«<…> В рамках реализации проекта «Эмоциональный код. Волонтёры» выявлены более 200 объектов гостеприимства региона, приспособленные к приёму особенных туристов», - поделилась руководитель АНО «Лаборатория развития территорий городской среды» Наталья Караськова.

Также в ходе мероприятия наградят самых активных волонтёров проекта «Эмоциональный код».

Стоит отметить, что форум «Эмоциональный код. Волонтёры» состоится 15 октября в 12:00 во дворце спорта «Лама».

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Резкое потепление сохранится в Москве до конца недели
09 октября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/Tetiana Soares

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что пришедшее в столицу в середине недели тепло сохраниться до конца недели.
«В ночь на четверг к Москве подойдет теплый фронт с запада, благодаря чему к концу недели столбики термометров поднимутся до 13-15°C тепла. <…> Тепло сохранится до конца недели, давление в среду поднимется выше климатической нормы, а в четверг, с подходом теплого фронта, опять просядет», — предупредил в беседе с NEWS.ru Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также сообщал о возвращении тепла в Москву в середине на этой недели. Холодный ветер, ледяно дождь и низкие температуры уже скоро уйдут из российской столицы. Так, по прогнозам специалиста, температура прогреется до 9°C, а потом продолжит увеличиваться.

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#москва
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Бизнесмен Фридман из Великобритании переехал в Израиль
09 октября 2023, 17:45

Фото: iStock/John Theodor

В данный момент бизнесмен может находиться в Москве.
Источник близкий к бизнесмену сообщил РБК, что Михаил Фридман переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
 
Михаил Фридман был одним из первых крупных бизнесменов, которые попали под санкции из-за начала СВО на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения ввёл Евросоюз, а в середине марта санкции ввела и Великобритания, где проживал Фридман.
 
Ранее сообщалось, что Фридман имеет паспорт Израиля, но в этой стране у него нет дома и доступа к средствам, чтобы купить  жильё где-то, кроме Лондона.

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#израиль
#новости
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Портрет погибшего в зоне СВО волоколамца передали его семье
09 октября 2023, 17:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске картину с изображением погибшего в зоне СВО Сергея Терешкова 14-летняя Василина Душкевич передала его вдвое и сыну. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Воспитанники волоколамской студии изобразительного искусства «Радуга» ЦКТ «Родники» в увековечили память героев Спецоперации, Афганистана, Чечни и ветеранов Великой Отечественной войны. Среди изображённых воинов — волоколамец Сергей Терешков.
 
«Перед тем, как начать писать портреты наших героев, мы изучали их биографию, после чего спрашивали у семьи разрешение. Алла, супруга Сергея Терешкова, сразу согласилась. Наша Василина Душкевич самой первой вызвалась написать портрет погибшего в СВО волоколамца»,– объяснила руководитель студии Ольга Булычёва.

Выставка картин проводилась в студии изобразительного искусства «Радуга». Кроме этого, потрет погибшего бойца был первой написанной маслом картиной юной художницы. 
 
«Каждый солдат достоин внимания и уважения. Пусть они останутся в веках, в наших портретах, чтобы люди их помнили. Прочитав биографию нашего воина Сергея Терешкова, о его семье, мне захотелось написать его портрет для нашей выставки. Рисунок дался мне не просто. Писала его около недели. Такие у него грустные глаза на фото, очень жалко героя», – поделилась Василина Душкевич.
 
Стоит отметить, что по окончанию выставки юная художница подарила свою картину жене погибшего.
 
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#подмосковье
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В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов
09 октября 2023, 17:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До конца месяца в Подмосковье отремонтируют более 600 подъездов. Всего в планах на 2023 год – свыше 4,5 тыс. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководством региона и главами городских округов.
«Уже шесть лет мы регулярно ремонтируем подъезды. В Подмосковье их 150 тыс. В этом году выполнили 86% работ. Задача – полностью завершить ремонт до ноября», – сказал глава региона.
С 2016 года в Подмосковье привели в порядок 102 тыс подъездов, а всего отремонтируют 143,6 тыс, в этом году – свыше 4,5 тыс. В некоторых городских округах работы завершены, например, в Одинцовском, Можайском и Сергиево-Посадском городских округах.  
«Программа ремонта подъезда формируется в первую очередь на основе обращений граждан, а также синхронизации с капитальным ремонтом многоквартирного дома. Контролируют выполнение работ через систему СКПДИ. Также осуществляется строительный контроль. В приёмке обязательно участвуют старший по дому или по подъезду, Управление технического надзора и Госжилинспекция», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.
С 2017-го в Подмосковье проводится конкурс на лучший подъезд. Первое место в этом году занял объект в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на ул. Пионерской. В качестве приза жители получили экскурсионные туры по России и Подмосковью.
 
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#подъезды
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Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович
Народный артист ЛНР, актер и режиссер Михаил Голубович умер на 80-м году жизни
09 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/jorgeantonio

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
По словам Пасечника, Голубович скончался из-за тяжелой болезни. Пасечник выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста. Глава ЛНР подчеркнул, что для жителей республики Голубович останется «образцом мужественности, оптимизма и бесконечной преданности своей родной земле». 

Напомним, в августе этого года глава российского государства Владимир Путин присвоил Голубовичу звание «Заслуженный деятель искусств РФ». 

Михаил Голубович получил известность благодаря ролям в фильмах: «Как закалялась сталь», «Кортик», «Хождение по мукам» и других.

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Более 800 участников собрал ежегодный «Марш кремлёвских курсантов»
09 октября 2023, 17:04

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В селе Ярополец завершился восьмой ежегодный «Марш кремлёвских курсантов». Финальной точкой марша стал мемориал «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 года посвящается», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Спасибо всем участникам проекта и его организаторам! Вы делаете большое дело! Память о подвиге советских воинов будет жить вечно!», – сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.  
Масштабная военно-патриотически акция посвящена подвигу защитников Москвы. На этом рубеже Отдельный курсантский полк Московского Краснознамённого пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием С.И. Младенцева два месяца вёл тяжелейшие оборонительные бои. 59 курсантов и 30 командиров были награждены орденами и медалями Союза ССР за доблесть.  

В этом году двухсуточный 85-километровый военно-мемориальный маршрут преодолели 365 человек. 351 человек принял участие в однодневном 25-километровом походе «Дорога героев». Всего в патриотической акции «Марш кремлёвских курсантов» участвовали 810 человек.

Отряды прошли по местам боёв 16 Армии, отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы у 24 мемориалов по маршруту следования.

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В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня

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#подмосковье
#московская область
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Писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС РФ
09 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/seb_ra

СК проверяет писателя Дмитрия Быкова по статье о дискредитации ВС России.
РИА Новости пишет, что писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют следователи по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
 
«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», - сказал источник агентства.
Писатель Дмитрий Быков* оказался в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. В июне нынешнего года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента.
 
Сообщается, что Быков* в данный момент находится за рубежом.

Ранее сообщалось, что на экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбуждено дело о госизмене. По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.

41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.

В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.

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* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
#вс рф
#следствие
#дело
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Чубайса заметили в аэропорту Израиля
Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту Тель-Авива
09 октября 2023, 16:56

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытается покинуть Израиль. Фото опубликовал телеграм-канал «RT на русском».
На данный момент неизвестно, куда отправились супруги. Есть вероятность, что бывший глава «Роснано» может вернуться в РФ.

Напомним, ранее Чубайс был замечен в аэропорту в Риге после высказываний президента России Владимира Путина о нем. Глава России в рамках встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ рассказал о «финансовой дыре» в капитале «Роснано». По словам президента, Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Российский лидер предположил, что Чубайс может опасаться уголовного дела, однако по «Роснано» его сейчас нет.

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#путин
#рф
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В Волоколамске расчистили дорогу от поваленного дерева
09 октября 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В службу 112 Волоколамского городского округа в воскресенье пришел вызов о поваленном непогодой дереве. О прошествии сообщили автомобилист, ставший свидетелем падения дерева из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Стоит отметить, что дерево перекрыло движение по трассе «Руза — Осташёво».

«С помощью бензопил работники противопожарно-спасательной службы распилили ствол, убрали бревна и осыпавшиеся ветки. Через 30 минут движение по трассе «Руза — Осташёво» было полностью восстановлено», – поделился начальник пожарно-спасательной части № 204 Артём Захарян.

По словам жителей, спасатели оперативно отреагировали на обращение и освободили участок автомобильной дороги.
 
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