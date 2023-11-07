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В Волоколамске прошел форум «Управдом»

07 ноября 2023, 14:37
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

На форуме «Управдом» в Волоколамске обсудили основные вопросы благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках форума были подняты вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Участие в мероприятие приняли председатели советов МКД, депутаты окружного Совета, жители и активисты городского округа, представители ГУСТ, Госжилинспекция и представители администрации.


Благодаря организованному форуму представители органов смогли напрямую пообщаться и слушать вопросы и просьбы жителей городского округа.

Кроме этого, участники форума услышали планы и результаты проведенных работ за 2023 год.

Стоит отметить, что волоколамцев также проинформировали, что с 1 января осуществлять техобслуживание всего газового оборудования в Подмосковье будет «Мособлгаз».

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#активисты
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Радуцкий: Верховная рада рассматривает законопроект о легализации каннабиса
07 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Gleti

Верховная рада Украины может принять закон о легализации каннабиса уже в этом месяце, об этом сообщил глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью для «РБК-Украина».
«Предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят», - прокомментировал ситуацию Радуцкий. 

По его словам, на заседании Рады 4 ноября законопроект был полностью поддержан со всеми поправками и одобрен к принятию во втором чтении. 

При этом, как отметил Telegram-канал «Осторожно, новости», по мнению законодателей, легализация должна облегчить боль от ранений и смягчить симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройств) после боевых действий. Инициативу одобрил и президент Зеленский. По его мнению, легализация каннабиса действительно поможет людям пережить тяжелые для страны времена.

В то же время, общественное мнение перевешивает в сторону «против». УКраинцы считают необходимым проведение референдума по поводу этого законопроекта.

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#законопроект
#владимир зеленский
#украина
#наркотики
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3,2 млн пассажиров воспользовались ЦППК за праздничные выходные
07 ноября 2023, 15:31

Фото: istockphoto /aapsky

3,2 миллиона пассажиров в праздничные выходные ноября были перевезены ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В субботу,4 ноября, в День народного единства 1,2 млн пассажиров, воспользовались поездами компании. Около 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами ЦППК в воскресенье и понедельник.

Стоит отметить, что наиболее востребованным направлением у пассажиров стало «Ярославское». Жителями и гостями региона было совершенно выше 580 тысяч поездок в данном направлении.

Кроме этого, для удобства людей было скорректировано расписание пригородных поездов: 4 и 5 ноября поезда ходили по расписанию субботы, а 6-го — по расписанию воскресенья.

Также были назначены дополнительные рейсы и увеличено количество вагонов некоторых пригородных поездов.

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#подмосковье
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Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком
07 ноября 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, в ходе которого будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что на совещании будут присутствовать и выступят с докладами заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В рамках встречи также будут рассмотрены текущие вопросы.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». 

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#денис мантуров
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#путин
#рф
#онкология
#рак
#здоровье
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Жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за долга по алиментам
07 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto/seb_ra

Жительница Иркутской области долгое время не платила алименты на содержание троих своих детей, оставшихся на попечении бабушки и накопила долг свыше 1,2 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на подаренную ей квартиру.
После того, как женщину лишили родительских прав, опеку над ее тремя детьми взяла на себя бабушка. Алиментов нерадивая мать не платила, поэтому все заботы по обеспечению и воспитанию детей легли на плечи пенсионерки, сообщает «АиФ - Иркутск». Долгое время погасить задолженность неплательщица не могла, так как у нее не было ни официального заработка, ни зарегистрированного имущества.

Однако не так давно бабушка должницы, прабабушка ее детей, подарила ей однокомнатную квартиру. Поскольку это недвижимое имущество не являлось ее единственным жильем, судебные приставы наложили на  квартиру арест и выставили ее на торги. Таким образом бабушка, опекающая детей, получила всю сумму задолженности.

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#арест
#торги
#имущество
#приставы
#мать
#иркутск
#алименты
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СБУ проводит проверки в храмах УПЦ в Закарпатье, за, якобы, пропаганду РФ
07 ноября 2023, 14:34

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет два храма канонической украинской православной церкви( УПЦ) в Закарпатье, об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«СБУ проверяет два храма в Закарпатье, где УПЦ имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов. Представители СБУ посетили в селе Русские Геевцы Свято-Михайловский храм, а в селе Красное Рождественский храм Божией матери», - прокомментировал ситуацию источник агентства. 

По информации украинских спецслужб, в этих храмах, якобы, занимаются российской пропагандой, а именно - молятся за ценности РФ, а также за солдат Вооруженных сил РФ. 

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины.

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#храм
#упц
#рф
#сбу
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Глава «Союза отцов» Солёнов оценил идею надбавки многодетным пенсионерам
07 ноября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/FJZEA

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что вводить для пенсионеров старше 70 лет допвыплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, нужно в зависимости от того, как они их воспитывали.
«У них могло быть в своё время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание», — прокомментировал в беседе с RT Солёнов.

При этом, он назвал такую меру весьма положительной.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести дополнительную выплату к пенсии для тех пенсионеров старше 70 лет, кто когда-либо имел на иждивении троих и более детей. Она отметила, что такая мера окажет влияние на решение демографических проблем в стране.

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#пенсии
#выплаты
#воспитание
#социальные выплаты
#пенсионеры
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В РКК «Энергия» рассказали о сроках работы Российской орбитальной станции
Генконструктор Соловьев: Российская орбитальная станция прослужит 50 лет
07 ноября 2023, 14:28

Фото: istockphoto/dima_zel

Срок работы Российской орбитальной станции (РОС) должен составить 50 лет. Это время будет необходимо для отработки технологии полётов к другим планетам.
Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» им. В. К. Королёва, академик РАН Владимир Соловьёв. Выступая на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине «Земля - Орбита - Дальний космос» он также добавил, что космические комплексы на околоземной орбите нужно проектировать и развивать таким образом, чтобы они могли стать в будущем элементами межпланетной станции.

Ранее заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что запуск первого научно-энергетического модуля РОС запланирован на 2027 год.

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#земля
#космос
#энергия
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#рф
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ФСБ разоблачила печатавших до 2-х млрд рублей в год фальшивомонетчиков
07 ноября 2023, 14:07

Фото: istockphoto/ArtemSam

Сотрудники ФСБ разоблачили группу из 24-х фальшивомонетчиков, работавших в семи разных регионах России. За год они штамповали до двух миллиардов поддельных рублей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было произведено 144 обыска в разных городах. Преступная организация действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Саратовской, Белгородской областей, а также в республиках Дагестан и Крым. Фальшивомонетчики специализировались на изготовлении купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Большую часть своей «продукции» участники банды реализовывали через интернет-ресурсы на специально созданных площадках. Остальные фальшивые банкноты распространялись с помощью так называемых «закладчиков» и при личных встречах. В ходе следствия были обнаружены и изъяты более 20 миллионов поддельных рублей, специальное оборудование и клише, банковские карты и другие предметы и документы. Фигуранты в количестве 24 человек заключены под стражу.

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Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение
Опрос: Россияне любят фантастику
07 ноября 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/fotyma

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику.
Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.

Как передаёт RT, россияне до 34 лет чаще всего в литературе выбирают фэнтези и научпоп, в то время как граждане возрастом от 45 лет чаще читают исторические романы.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных жителей старше 18 лет со всех округов России.

А другой опрос группы финансовых сервисов, резидента «Сколково» CosmoVisa показал, что каждый пятый житель Московской области имеет от двух и кредитов. Как передают «Вести Подмосковья», 55% человек заявили о наличии кредита, из которых у 27% — один кредит, у 21% — два кредита, а у 7% — три и более.

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