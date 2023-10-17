В Волоколамске прошел масштабный инклюзивный проект

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В рамках проекта для участников организовали квест «вслепую» и выставку тактильных фигур.Также фойе спорткомплекса Новый ФОК с крытым каткомпроходила фотовыставка «Своими глазами».
Стоит отметить, что «Эмоциональный код. Волонтёры» - программа, благодаря которой волонтеры учатся взаимодействию с инвалидами по зрению, а также слабовидящими людьми, проживающими в Московской области.
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