В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В честь дня рождения Артели мастеров Подмосковья в Волоколамске организовали ярмарку для жителей и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие проходило в ТЦ «Центр города». Свои работы представили мастера и ремесленники из Волоколамска, Лотошино, Истры, Клина и других городов.
На ярмарке желающие могли приобрести готовые изделия ручной работы авторов и поучаствовать в мастер-классах. Дети и взрослые смогли самостоятельно изготовить украшения из бисера, расписать деревянные изделия, а также сделать букеты из мыло ручной работы.
Стоит отметить, что«Артель мастеров Подмосковья» была создана в 2019 году. На сегодняшний день в нее входит 70 мастеров и ремесленников.
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На ярмарке желающие могли приобрести готовые изделия ручной работы авторов и поучаствовать в мастер-классах. Дети и взрослые смогли самостоятельно изготовить украшения из бисера, расписать деревянные изделия, а также сделать букеты из мыло ручной работы.
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Мира Полтева