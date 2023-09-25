В Волоколамске провели благотворительную акцию «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку военнослужащих СВО

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
Благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции, прошла в Волоколамске.
В благотворительной акции приняли участие десятки людей, которые собрались в «Парке Победы» на концерте, призванном сплотить вместе всех желающих оказать помощь нашим отважным защитникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
В рамках мероприятия участники смогли поддержать бойцов спецоперации, которые являются уроженцами Волоколамска.
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В рамках мероприятия участники смогли поддержать бойцов спецоперации, которые являются уроженцами Волоколамска.
«Это уже второй концерт, который проходит в нашем округе в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции. Акция, проведённая в селе Осташево, собрала много неравнодушных людей и наглядно показала, что мы действительно вместе! Благодарим всех жителей, которые помогают нашим бойцам и ценим вклад каждого в победу, которая обязательно будет за нами!», — сказал Первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.
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Алиса Сергиенко