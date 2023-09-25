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В Волоколамске провели благотворительную акцию «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку военнослужащих СВО

25 сентября 2023, 13:27
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции, прошла в Волоколамске.
В благотворительной акции приняли участие десятки людей, которые собрались в «Парке Победы» на концерте, призванном сплотить вместе всех желающих оказать помощь нашим отважным защитникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

В рамках мероприятия участники смогли поддержать бойцов спецоперации, которые являются уроженцами Волоколамска.

«Это уже второй концерт, который проходит в нашем округе в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции. Акция, проведённая в селе Осташево, собрала много неравнодушных людей и наглядно показала, что мы действительно вместе! Благодарим всех жителей, которые помогают нашим бойцам и ценим вклад каждого в победу, которая обязательно будет за нами!», — сказал Первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.

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Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье
25 сентября 2023, 13:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ветхое жильё на территории Подмосковья требует форсированного расселения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, эта тема касается десятков и сотен тысяч жителей региона. В этом году завершается первый этап программы по расселению аварийного жилья, начинается второй.
«Считаю эту работу сложной, но, как показывает опыт всей страны, очень востребованной. Жильё, которое часто называют ветхим, нуждается в форсированном расселении. От скорости и качества реализации этой программы зависит качество жизни десятков, сотен тысяч семей», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он напомнил, что сегодня в Подмосковье остались не только старые пятиэтажки, но и двухэтажные, которые требуют срочного расселения. 

Губернатор добавил, что нужно расширить практику вручения жилищных сертификатов жильцам ветхих домов. При этом получение документа должно стать удобным для всех.
«Ключевое здесь – диалог, общение с жителями. Те, кто переселяется, должны понимать, куда и когда они переселяются, в какие условия», – заявил Воробьёв.
 Губернатор добавил, что главы муниципалитетов также должны рассказывать жителям о строительстве домов, которое ведётся в уже заселенных микрорайонах. Он отметил положительный опыт Москвы в реновации и комплексном развитии территорий. 
 
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#ветхое жильё
#расселение
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернаторская программа
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Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
«Ъ»: завод Candy в России закроют из-за падения прибыли
25 сентября 2023, 13:13

Фото: iStock/digitalgenetics

Российский завод, производящий бытовую технику Candy, закроется из-за низкой прибыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Российским юридическим лицом итальянского бренда бытовой техники Candy владеет китайский производитель Haier, который и принял решение о закрытии завода в Кирове. Это связано с падением выручки, которое наблюдалось с февраля 2022 года.

Стремительное сокращение прибыли компании связано с появлением на рынке более дешёвой продукции производителей из Китая и России. 

Уточняется, что у предприятия два пути – банкротство или продажа по цене недвижимости.

Напомним, что бытовая техника Candy стояла на восьмом месте рейтинга по продажам в России холодильников и четвёртое место по продаже стиральных машин. 

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#завод
#закрытие
#россия
#техника
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Педагог Шмонина перечислила главные плюсы онлайн-подготовки к экзаменам
Педагог Шмонина: Основной плюс онлайн-подготовки – экономия времени
25 сентября 2023, 13:13

Фото: istockphoto.co/Prostock-Studio

Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина заявила, что онлайн-подготовка к экзаменам и другим важным мероприятиям в образовании имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие строгого расписания и экономия времени.
Как передают «Дни.ру», эксперт добавила, что онлайн-обучение способно предоставить более широкий спектр литературы и пособий для подготовки к экзаменам. Кроме этого, по её словам, групповые занятия в онлайн-школах стоят дешевле индивидуальных занятий с конкретным репетитором.

Ещё одним преимуществом онлайн-обучения Шмонина считает комьюнити единомышленников.

А со 2 октября в Москве стартует общегородской проект «Творчество как профессия», где дети и подростки от 11 до 16 лет смогут познакомиться со специальностями в сфере культуры и искусства.

«На выбор предлагается 15 творческих направлений. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», – приводит АГН «Москва» слова и.о. заммэра столицы Натальи Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

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#искусство
#подростки
#обучение
#онлайн
#преподаватель
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Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Астрологи предсказали окончание СВО на Украине в 2025 году
25 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/ifc2

Начало спецоперации на территории Украины стало важным событием не только для России, но и для всего мира. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания политиков, экспертов, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится СВО на Украине. О том, что говорят звезды о вооруженном конфликте и чем он завершится, расскажет редакция «Радио 1».

Начало спецоперации на Украине


24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Когда закончится война на Украине


Индийский астролог Пунит Нахата предсказал завершение конфликта на Украине в 2024 году. Он заявил, что летом 2024 года США утратят мировое господство, что будет способствовать восстановлению мира. Россия в 2024-2026 годах будет развиваться. Темпы роста страны создадут прочную базу на последующее десятилетие. Для США ближайшие годы станут неудачными.

Астролог Светлана Драган уверена, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишится своего поста и ему на смену придет новый правитель, который будет настроен по отношении к России менее воинственно и пойдет на переговоры. Конфликты будут продолжаться, но критическая фаза минует. Окончательный мир установится между Россией и Украиной через несколько лет.

                                                                                                   Фото: iStock/JARAMA

Павел Глоба подтвердил слова коллеги Светланы Драган и заявил, что конфликт завершится только тогда, когда власть на Украине сменится. Он также указал на временную заморозку конфликта, за которой последует возобновление военных действий в нескольких регионах Украины.

По прогнозам астролога Александр Зараева, осенью 2023 тактика на линии фронта будет меняться обеими сторонами конфликта. После коридора затмений, который завершится в октябре, Украина и Россия могут приступить к переговорам. Он заявил, что в конце 2023 года и начале 2024 будет тормозиться движение поездов и самолетов. Он также заявил, что Богам нужны жертвы, чтобы пойти на примирение. В настоящее время – это люди разных национальностей, которые гибнут на СВО. Как только Боги будут готовы к сотрудничеству – противостояние прекратится. 


Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян
Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян

Чем закончится СВО на Украине 


По словам астролога и экстрасенса Кажетты Ахметжановой, на скорое завершение конфликта надеяться не стоит. Она предсказала, что военные действия будут продолжаться почти два года, после чего Россия завершит конфликт, одержав в нем победу. Астролог отметила, что это произойдет в 2025 году. 

После окончания СВО для России наступит Золотой век. Люди станут жить лучше, чем до начала спецоперации. Она также предсказала страшный конец для действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Ахметжанова уверена, что от него захотят избавиться и инициатором станет немецкая сторона. 

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В Кашире состоялся окружной конкурс букетов и цветочных композиций
25 сентября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В пятницу, 22 сентября в Ожерельевском центре дополнительного образования городского округа Кашира собрались юные флористы, чтобы продемонстрировать свои знания в области теории фитодизайна и создания цветочных композиций.
Конкурс проходил в двух этапах: теоретическая часть и практические задания, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе практического задания участники должны были собрать цветочную композицию.

Зрители конкурса отметили красоту всех собранных композиций, оригинальные букеты не оставили жюри равнодушными и поэтому каждый участник был удостоен призового места и памятного сувенира!


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#кашира
#михаил шувалов
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Не начинать романы с приятелем: гороскоп для знаков зодиака с 25 сентября по 1 октября
25 сентября 2023, 12:04

Фото: IStock/sarayut

На предстоящей неделе нужно внимательнее отнестись к своим чувствам и мыслям. Важно присматриваться к происходящему, а также тщательно обдумывать то, что собираетесь сказать. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Согласно прогнозу, с 25 сентября по 1 октября всем знакам зодиака рекомендуется нежными, ласковыми и заботливыми в любовных отношениях. Рекомендуется обратить внимание на друзей и оценить их вклад в вашу жизнь по достоинству, но вот начинать романы с приятелями не стоит.
 
В вопросах здоровья желательно уменьшить количество сладкого и сахара.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну надо иметь ясную цель. На предстоящей неделе он сможет рассчитывать на поддержку и сотрудничество.
 
Тельцу рекомендуется быть терпеливым и хозяйственным. Домашние дела станут важнее на этой неделе. В жизни ему помогут организаторские способности.
 
У Близнецов дружеские связи сыграют важную роль. Им нужно быть подвижными и активными.
 
Раку надо прислушаться к интуиции и своим чувствам. В личной жизни нужно разговаривать с любимым человеком на волнующие темы и стремиться понять партнёра.
 
У Льва возможно продвижение в карьере и успешная реализация проектов.  Хорошее время для упрочнения авторитета. Главное — быть искренним и справедливым.
Деве нужно уменьшить деловую активность и проявить осторожность. Также важно одеваться теплее и не перемерзать.
 
У Весов наступает гармония в личной жизни. Они точно знают, чего хотят. У представителей этого знака появятся новые возможности для реализации своих желаний.
 
Скорпион нуждается в близких взаимоотношениях. На этой неделе ему будет необходима любовь и дружелюбная обстановка.
 
Стрельцу нужно быть открытым и щедрым. На предстоящей неделе благоприятно проявить предприимчивость и общительность.
 
Козерогу можно позволить себе отдых. Покупки будут радовать представителей этого знака, ведь сейчас самое время себя побаловать.
 
У Водолея начинается хороший период для заключения договоров и сделок, для налаживания нужных связей.
 
Рыбам нельзя допускать импульсивное поведение. Лучше быть последовательными и не торопиться.

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#рекомендации
#астролог
#гороскоп
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В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников УИС
25 сентября 2023, 11:54

Фото: УФСИН РФ по МО

В Николо-Угрешском монастыре прошли мероприятия памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Московской области.
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы России появился в истории ведомства 22 сентября 2023 года. В преддверии этого события с 22 августа на протяжении месяца проходила Всероссийская акция «Вахта Памяти». По всей стране в каждом территориальном органе ФСИН России проводились мероприятия по увековечиванию подвигов героически павших коллег. Торжественное завершение «Вахты Памяти» состоялось в Николо-Угрешском монастыре.
 
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, меценаты, родственники погибших сотрудников УИС, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и другие.
 
Именно в этом монастыре расположен единственный в России храм в честь преподобного Пимена Угрешского, возведённый в 2002 году на средства сотрудников УИС и посвящённый памяти их сослуживцев, которые ценой жизни остались верны присяге и служебному долгу.
 
На стенах храма – мемориальные мраморные плиты, на которых золотом выгравированы имена 197 героев. Ежедневно там возносят молитвы за действующих сотрудников и совершается поминовение безвременно ушедших.
 
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#уфсин
#монастыри
#подмосковье
#московская область
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Глава Каширы Шувалов встретился с коллективом сотрудников ДПС
25 сентября 2023, 11:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководством и коллективом 16 батальона 2 полка ДПС (южный), базирующийся на автодороге М-4 «Дон».
В рамках встречи глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Пост, на котором базируются сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС, за сутки проезжает около 18 тысяч автомобилей, а за месяц насчитывается порядка 2 миллионов автомобилей. 
«Важно, что для несения службы и подготовки личного состава на базе поста созданы необходимые условия, включая собственную базу, где отрабатываются практические навыки. А число пресеченных преступлений и правонарушений является ключевым показателем работы сотрудников батальона, их вклада в обеспечение безопасности на дорогах округа», — отметил Михаил Шувалов.

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#дпс
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#михаил шувалов
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В Петербурге и области состоится слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград»
25 сентября 2023, 11:42

Фото: iStock/goodmoments

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 25 по 29 января 2024 года пройдет Международный слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Об этом сообщает депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором выступил движение «Волонтеры Победы». Слет проводится для гражданско-патриотического воспитания граждан и для поднятия в них интереса в изучении истории своей семьи, для сохранения исторической преемственности поколений.

Заявки на участие можно подать до 31 октября текущего года на сайте волонтерыпобеды.рф. Участвовать может любой желающий.

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