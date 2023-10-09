В Волоколамске расчистили дорогу от поваленного дерева

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В службу 112 Волоколамского городского округа в воскресенье пришел вызов о поваленном непогодой дереве. О прошествии сообщили автомобилист, ставший свидетелем падения дерева из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Стоит отметить, что дерево перекрыло движение по трассе «Руза — Осташёво».
По словам жителей, спасатели оперативно отреагировали на обращение и освободили участок автомобильной дороги.
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«С помощью бензопил работники противопожарно-спасательной службы распилили ствол, убрали бревна и осыпавшиеся ветки. Через 30 минут движение по трассе «Руза — Осташёво» было полностью восстановлено», – поделился начальник пожарно-спасательной части № 204 Артём Захарян.
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Мира Полтева