В Волоколамске строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится уже в этом году в Волоколамске на улице Рижское шоссе.
«До конца 2023-го года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуево, Волоколамске и Домодедово», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Алиса Сергиенко