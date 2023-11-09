В Волоколамске установили 10 лавочек-навигаторов в лесничествах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Более 10 лавочек-навигаторов установили на территории Волоколамского лесничества за год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Инициаторами такой акции выступили лесничии. Сотрудники делали лавочки из подручных материалов, старая сделать их удобными и оригинальными.
Стоит отметить, что благодаря «лавочкам-навигаторам» уменьшилось количество потерявшихся людей в лесах. Кроме этого, их устанавливают в самых труднодоступных местах леса, где можно легко заблудиться.
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«Их можно увидеть в местах, куда добираются только заядлые грибники. Столики, стульчики, лавочки и надписи с указанием координат или близлежащих населенных пунктов. Если человек заблудился и вышел на эту лавочку - сможет сориентироваться на местности», – отметил замдиректора Волоколамского филиала «Мособллес» Николай Колесниченко.
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Мира Полтева