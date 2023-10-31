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В Волоколамске в конце октября зацвела жимолость

31 октября 2023, 14:26
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В деревне Клишино под снегом расцвела жимолость. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Кусты растения были привезены жителем деревни с теплых краев.

«Я пришёл на дачу, а проходя мимо куста жимолости по тропинке заметил, что на голых ветках виднеется что-то зеленое и желтое. Оказалось, несмотря на морозы и снег, у нас цветет жимолость. На четырех метрах кустарника видны десятки, если не сотни распустившихся цветков. А кроме того, столько же здесь и бутонов!» — поделилсяжитель улицы Заречной Александр Шапочкин.


Стоит отметить, что по словам биолога Михаила Воробьева из-за продолжительной теплой погоды жимолость может распускаться несколько раз в году.

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Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка
31 октября 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Детский психолог Светлана Клюваева заявила, что для того, чтобы легче адаптироваться к учёбе после каникул, необходимо постоянно придерживаться определённого расписания и распорядка дня.
«Родителям надо помогать соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности», — поделилась в беседе с RT Клюваева.

Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня. Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра. При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.

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#каникулы
#дети
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Депутат Фёдоров: Надо запретить иностранцам доли в управляющих СМИ компаниях
31 октября 2023, 15:15

Фото: istockphoto.com/ALotOfPeople

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запретить иностранцам из недружественных стран иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ.
При этом подчёркивается, что ограничения, касающиеся права иностранцев из недружественных стран иметь доли или акции компаний в настоящее время равны тем ограничениям, которые имеют граждане стран, у которых у России дружественные отношения.

«В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

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#акции
#бизнес
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«Нарядил ребенка в костюм кровавого диктатора»: В Крыму осудили Блинкена
Шеремет: Блинкен не беспокоится о психике сына, наряжая его в костюм Зеленского
31 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/nikkusha

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершенно не беспокоится о психике своих детей, наряжая их в костюмы кровавых диктаторов, об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», - прокомментировал ситуацию Шеремет. 

Ранее в Sky News сообщили, что Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.

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В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства
31 октября 2023, 14:47

Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации.
Конкурс проводится министерством транспорта Российской Федерации с 1 по ноября.

В рамках конкурса водители покажут свои профессиональные навыки и и знания о вождении и правилах управления трамвая.

Конкурс направлен на популяризацию профессии водителя трамвая, а также повышение квалификации уже ​действующих водителей.

Кроме этого, награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в ДК «Коломна».

Стоит отметить, что для всех участников конкурса будет организована экскурсионная программа по достопримечательностям городского округа Коломна. 

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#трамвай
#минтранс
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ФСО предупредила жителей Москвы о проведении ежегодных учений 1-3 ноября
31 октября 2023, 14:40

Фото: iStock/Gwengoat

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября будет проводить плановые ежегодные учения в Москве. Об этом говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Отмечается, что учения пройдут вблизи Дома правительства, зданий администрации президента России, Совета Федерации и Госдумы. Они будут осуществляться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. 

В ходе учений планируется проработка практических вопросов служебной деятельности.

В ФСО предупредили, что в во время учений предполагается использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

Уточняется, что не предполагается введение каких-либо ограничений для перемещения жителей города.

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#фсо
#учения
#москва
#охрана
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Политолог Баширов назвал главную ошибку России в работе с молодыми дагестанцами
Политолог Баширов объяснил, почему никто не предотвратил дебош в Махачкале
31 октября 2023, 14:19

Фото: IStock/Tero Vesalainen

Президент России Владимир Путин провёл совещание после антисемитских выступлений в Махачкале. По его словам, дебош в аэропорту был инспирирован через соцсети, в том числе с территории Украины.
Политолог, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в эфире «Радио 1» подчеркнул, что основная причина волнения граждан – потеря контроля над обществом. По мнению эксперта, лидеры мнений по-прежнему пытаются транслировать мысли через телевизор, забывая про социальные сети.
«Мы видели, что в аэропорту действовали в основном молодые люди. И давайте признаем, что мы со времён распада СССР немного национальную политику подзапустили с точки зрения образовательных процессов, и лидеры общественного мнения слабо работают в сети. Наши противники работают там, где эти молодые люди развлекаются, – а это соцсети. Но ломы привыкли к традиционным каналам коммуникации, хотя в этой ситуации нужна была оперативность», — сказал он.
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#соцсети
#ссср
#политолог
#дагестан
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СБУ угрожает российской певице Юлии Чичериной пожизненным заключением
31 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-исполнительницу Юлию Чичерину в совершении новых преступлений, за что ей грозит пожизненное заключение. Информация следует из сообщения СБУ.
Напомним, что в марте 2022 года, через месяц после начала специальной военной операции на Украине, генпрокуратура страны завела уголовное дело в отношении Чичериной. Дело было возбуждено по факту посягательства на территориальную целостность Украины и надругательства над её государственными символами.

В настоящее время СБУ обнаружила новые преступления по статьям уголовного кодекса Украины о «незаконном пересечении государственной границы» страны, о «пропаганде войны», об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины и возвеличивании её участников».

По сообщению СБУ, за это российской певице грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что поводом для возбуждения новых уголовных дел стало видео на YouTube-канале Чичериной, где она призывает украинских военных сдаться в плен, а также проведение концертов на территории новых регионов России. 

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#россия
#спецоперация
#уголовное дело
#певица
#сбу
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После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»
31 октября 2023, 13:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске открылся Центр культуры и творчества «Родники» после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Здание было построено еще в 1953 году. В ходе ремонта отремонтировали фасад и провели внутреннюю реконструкцию.

«В «Родниках» провели даже не капитальный ремонт, а реконструкцию, и сделано всё благодаря губернатору, правительству, министерству культуры и туризма Московской области. Мы благодарим строителей, депутатов Московской областной Думы и нашего местного Совета, которые постоянно контролировали ход реконструкции. И теперь округ имеет прекрасный культурный центр, который, уверен, будет работать на благо наших детей, молодежи, ветеранов – в общем, всех жителей округа», -  поделился глава муниципалитета Михаил Сылка. 

Стоит отметить,что центр включает в себя 13 творческих кружков для детей, а также планируют открыть 10 студий.

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#волоколамск
#дом культуры
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«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
Блинкен на Хеллоуин нарядил сына Зеленским и отправил просить конфеты у Байдена
31 октября 2023, 13:44

Фото: istock / nikkusha

Государственный секретарь США Энтони Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. Об этом пишет Sky News.
В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.

На кадрах мальчик подходит к американскому президенту с коробкой для конфет. Байден приветствовал их и угостил конфетами с печатью президента.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин нарядился на Хеллоуин в костюм древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе сопровождала его супруга Анастасия, одевшаяся в таком же стиле.

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин, но в РФ отношение довольно разное: кто-то любит праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против праздований. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.

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#сша
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#блинкен
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