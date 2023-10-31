В Волоколамске в конце октября зацвела жимолость

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В деревне Клишино под снегом расцвела жимолость. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Кусты растения были привезены жителем деревни с теплых краев.
Стоит отметить, что по словам биолога Михаила Воробьева из-за продолжительной теплой погоды жимолость может распускаться несколько раз в году.
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«Я пришёл на дачу, а проходя мимо куста жимолости по тропинке заметил, что на голых ветках виднеется что-то зеленое и желтое. Оказалось, несмотря на морозы и снег, у нас цветет жимолость. На четырех метрах кустарника видны десятки, если не сотни распустившихся цветков. А кроме того, столько же здесь и бутонов!» — поделилсяжитель улицы Заречной Александр Шапочкин.
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Мира Полтева