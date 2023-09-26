В Волоколамске во второй раз за год зацвела сирень

Фото: администрация Волоколамского г. о.
«Это просто чудо! В первый раз вижу, чтобы осенью, второй раз за год расцвела сирень. Теперь это наша местная достопримечательность. Несколько раз в день приходим сюда любоваться этой красотой. Вдоль дороги стоят кусты с новыми почками и со дня на день должны распуститься», – рассказала местная жительница Инна Темлякова.
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