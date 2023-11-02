В Волоколамске запустили предприятие по производству соевого сыра

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамске запустили единственное России предприятие по производству соевого сыра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Благодаря новому предприятию рабочими местами будут обеспечены около 20 жителей города.
Стоит отметить, что компания «Стимул» является единственной в России по производству сыра «инари».
Кроме этого, компания ведет переговоры о сотрудничестве с сетевыми магазинами, чтобы поставлять в них свою продукцию.
Также на предприятии планируется оборудовать цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.
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Стоит отметить, что компания «Стимул» является единственной в России по производству сыра «инари».
«Для производства продукции компания использует только натуральное сырьё: соевые бобы, воду и натуральный загуститель, которые закупают у проверенных отечественных производителей», — отметил первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.
Кроме этого, компания ведет переговоры о сотрудничестве с сетевыми магазинами, чтобы поставлять в них свою продукцию.
Также на предприятии планируется оборудовать цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.
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Мира Полтева