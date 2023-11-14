В Волоколамске завершили благоустройство дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамском округе завершили комплексное благоустройство дворовых территорий, запланированных к работе на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках запланированных работ по благоустройству дворовых территорий по городскому округу Волоколамск на 2023 полностью был выполнен план.
Послдениые рабоыт по облагораживанию территорий завершились на улицах Рижское шоссе, улицы Школьная и Ново-Солдатская в Волоколамске. Также были сделаны дворы в селе Болычево по улицу Центральная и селе Ильинское на улице Центральная.
Стоит отметить, что были отремонтированы асфальтовое покрытие внутри дворов и проездов, а также обустроены дополнительные парковки и благоустроены пешеходные дорожки.
Читайте также:
В Осташево продолжаются работы по ремонту районной больницы
В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями
В Волоколамске модернизируют территорию около плотины
Послдениые рабоыт по облагораживанию территорий завершились на улицах Рижское шоссе, улицы Школьная и Ново-Солдатская в Волоколамске. Также были сделаны дворы в селе Болычево по улицу Центральная и селе Ильинское на улице Центральная.
Читайте также:
В Осташево продолжаются работы по ремонту районной больницы
В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями
В Волоколамске модернизируют территорию около плотины
Мира Полтева