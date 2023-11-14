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В Волоколамске завершили благоустройство дворовых территорий

14 ноября 2023, 16:30
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамском округе завершили комплексное благоустройство дворовых территорий, запланированных к работе на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках запланированных работ по благоустройству дворовых территорий по городскому округу Волоколамск на 2023 полностью был выполнен план.

Послдениые рабоыт по облагораживанию территорий завершились на улицах Рижское шоссе, улицы Школьная и Ново-Солдатская в Волоколамске. Также были сделаны дворы в селе Болычево по улицу Центральная и селе Ильинское на улице Центральная.


Стоит отметить, что были отремонтированы асфальтовое покрытие внутри дворов и проездов, а также обустроены дополнительные парковки и благоустроены пешеходные дорожки.

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#подмосковье
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У худрука Малого театра Соломина развилась двусторонняя пневмония
14 ноября 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме перенесённого инсульта и развивающейся деменции у Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония.
Mash пишет, что артист продолжает находиться в реанимации. Юрий Соломин в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи.

На фоне обнаруженной пневмонии в крови Соломина взлетели показатели С-реактивного белка. За сутки он увеличился с 2,9 до 223 мг/л. 

7 ноября художественного руководителя экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии после потери сознания. 

В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#театр
#актёр
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Стало известно, кому повысят пенсии с октября 2024 года
Военным повысят пенсии на 4,5% с октября 2024 года
14 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/Drazen Zigic

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который касается повышения пенсий военнослужащим.
Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента. В заявлении указывается, что законодатели одобрили эту инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Данное нововведение коснется не только граждан, проходивших военную службу.
На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Дополнительные выплаты получат и представители уголовно-исполнительной системы, а также других государственных учреждений. Данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.
 
Ещё до принятия законопроекта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что повышение пенсий военных – это личное поручение президента страны Владимира Путина. 

«Законопроект входит в число бюджетообразующих и рассмотрен ГД в приоритетном порядке», —рассказал Вячеслав Володин.
Размер пособий военным будет увеличен на 4,5% с 1 октября 2024 года. В 2022 году пенсии военнослужащих выросли на 19,5%, а с 1 октября 2023 года их повысили ещё на 10,5%.

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#пенсия
#военные
#россия
#пенсионный фонд
#новости
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Курирующий авиацию замглавы Минтранса Чалик уйдет в отставку
14 ноября 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель главы Минтранса Игорь Чалик, который курировал авиацию, уходит в отставку.
Игорь Чалик работает в Минтрансе с 2021 года. До этого он занимал должность замгендиректора «Аэрофлота». Он пришёл в ведомство при новом министре Виталии Савельеве, ранее возглавлявшем авиакомпанию. Об этом пишут РБК и ТАСС. 

Заместитель министра родился в 1957 году в Орске Оренбургской области. Является выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации. Был лётчиком на пассажирских лайнерах. 

В 2010 году занял должность заместителя гендиректора авиакомпании и главы департамента производства полетов. Спустя год он стал летным директором. 

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#минтранс
#россия
#авиация
#новости
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Школы приёмных родителей окончили более 25 тыс жителей Подмосковья
14 ноября 2023, 16:20

Фото: Минсоцразвития МО

Школы приёмных родителей в Московской области с момента их открытия в 2012 году окончили более 25 тыс человек. Всего в регионе работают более 70 подобных учреждений, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Ежегодно у нас выпускаются около 2,5 тыс слушателей таких школ. Они есть в каждом городском округе, всего их 73. Главная цель - формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», – отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Специалисты службы сопровождения дают в таких школах базовые знания по психологии, педагогики, медицине, юридические советы. Обучение рассчитано на 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в  семейный центр и приёмную семью.  
 
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#подмосковье
#московская область
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«Уведет страну в Средневековье»: реакция Госдумы на слова сенатора о родах вместо учебы
Депутат ГД Горячева: отказ от учебы ради родов приведет страну к Средневековью
14 ноября 2023, 16:19

Сенатор Совета Федерации призвала женщин отказаться от получения высшего образования, и направить все силы на деторождение. Редакция «Радио 1» расскажет, как ее инициативу прокомментировали в Госдуме, и почему ее высказывание вызвало общественный резонанс.

Сенатор Павлова призвала переориентировать молодежь на рождение детей


Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова прежде заявила, что в настоящее время растет поколение «несчастных женщин», которые утратили понимание того, что значит домашний очаг. В погоне за «поиском себя» упускается детородная функция, уверена сенатор. Таким мнением она поделилась в беседе с телеканалом «Царьград».

Высказывание Павловой широко обсуждает общественность. Комментируя возникший резонанс, сенатор заявила, что рада обсуждению ее инициативы, и пояснила, что в первую очередь она говорила о «системе ценностей», в которых образование для женщин стоит на первом месте, а создание семьи на втором. Об этом она рассказала в беседе с изданием Ura.ru.


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В Госдуме прокомментировали высказывание сенатора Маргариты Павловой


Заявления члена Совета Федерации от Челябинской области Маргариты Павловой прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он заявил, что женщины должны выбирать сами, получать им образование или создавать семью, приводит его слова издание «Газета.Ru».

«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях», — сказал депутат.
 
Смолин также добавил, что ограничение возможности получить высшее образования может привести к «возвращению прогресса вспять».
 
Депутат Госдумы Ксения Горячева поддержала мнение коллеги Олега Смолина и заявила, что высшее образование не помешало сенатору Павловой воспитывать троих детей. Она также добавила, что государство должно стимулировать россиян заводить семью.

«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье. У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли», — подытожила Горячева.


Что говорит о деторождении Минздрав

 
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин к созданию карьеры. По мнению министра, деторождение в слишком зрелом возрасте приводит к проблемам со здоровьем. Также женщины, которые решают завести семью после того, как построят карьеру, сталкиваются с невозможностью забеременеть или выносить ребенка.

Национальный проект «Демография»


В России действует национальный проект «Демография», цель которого состоит в увеличении продолжительности жизни россиян, рождаемости и снижении смертности.
Согласно данным Росстата, убыль населения в первой половине 2023 года составила 272 тысячи человек. По предварительным прогнозам, численность населения с 2024-2032 годы будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год. Также снижается процент рождаемости. По сравнению с прошлым годом, она снизилась на 7%.
 
Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт
Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт

Патриарх Кирилл выразил надежду на запрет склонения женщин к аборту

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. Он привел в пример Мордовию, где соответствующее нововведение уже было принято. По словам священнослужителя, число абортов продолжает оставаться крайне высоким, поэтому проведение подобных операций необходимо срочно сократить.
 
 

В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала

 
С инициативой увеличить размер материнского капитала и приблизить его к стоимости квартиры выступил депутат Андрей Алехин.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала идею коллеги и заявила, что для ее реализации необходимо принять закон о прогрессивном налоге, который позволит увеличить бюджет страны. По ее словам, на материнский капитал необходимо заложить сумму, на которую можно приобрести жилье. О том, какие существуют субсидии на приобретение жилья, парламентарий рассказала в беседе с «Радио 1». 

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#семьи
#материнский капитал
#патриарх кирилл
#учёба
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Глава Волоколамска посетил реконструированный стадион «Текстильщик»
14 ноября 2023, 16:14

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Глава Волоколамского округа Михаил Сылка вместе с мобилизованным оценили перемены на стадионе «Текстильщик», где завершается реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На стадионе был сделан новый газон и разметка, установили трибуны и подключили новое освещение, а также появились беговые дорожки.

«Наши бойцы, участники Специальной военной операции, приходят в отпуск. <…> До частичной мобилизации Артём играл в футбол и состоял в команде Волоколамских футболистов. Сейчас приехал в отпуск. Попросил показать, как изменился его любимый стадион. Практически всё своё свободное время он проводил здесь», —отметил глава округа Михаил Сылка.

Кроме этого, на стадионе появился спортивный зал с тренажёрами и отдельными раздевалками. Стоит отметить, что работы по реконструкции здания почти полностью завершены.

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#волоколамск
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#михаил сылка
#подмосковье
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Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия беспилотникам
Аэропорт Шереметьево установил комплекс для обнаружения БПЛА
14 ноября 2023, 16:03

Фото: istock / Sitikka

Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Систему продемонстрировали на стенде авиагавани в ходе форума «Транспортная неделя 2023». 

«Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», – объясняется в презентации.
Отмечается, что излучение, издаваемое станицей обнаружения и определения координат движущихся целей, не будет оказывать негативное влияние в виде помех на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиасвязи, находящихся около аэродрома.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Волоколамские школьники приняли участие в экологической акции «Бумбатл»
14 ноября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Всё больше волоколамских школьников принимают участие в экологической акции «Бумбатл». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках экологической акции ученики 5 «Г» класса Волоколамской школы №2 открыли сбор макулатуры. 

С начала открытия сбора школьники и их родители собрали несколько десятков килограммов макулатуры. 10 октября стартовал четвертый по счету сезон акции. Основная цель «БумБатла» это сокращение большого потребления бумаги с выстраиванием системы её переработки,а также  формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Стоит отметить, что акция продлиться до 15 ноября. Макулатуру можно принести в многофункциональный центр «Молодёжное содружество».

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#волоколамск
#экологическая акция
#школьники
#родители
#подмосковье
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Российские учёные создали глобальную карту Венеры
14 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/buradaki

Российские учёные из лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с иностранными коллегами разработали глобальную геологическую карту Венеры.
Отмечается, что такая работа будет полезна при разработке космических миссий к планете.

Учёные отмечают, что несмотря на расхожее до этого мнение о том, что Земля и Венера очень схожи, при исследовании последней выяснилось, что её геолого-климатические условия очень отличаются от земных.

«Анализ позволяет сформулировать вопросы и задачи для последующих земных миссий к Венере, включая российскую миссию «Венера-Д», а также миссии других стран», — ответил в беседе с RT доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский.

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