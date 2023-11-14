В волоколамском лесу нашли редкое дерево для центрального региона

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Можжевельник обыкновенный был обнаружен сотрудниками лесничества во время патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Можжевельник обыкновенный или верес очень редко встречается в лесах центрального региона страны. Обычной средой его место прорастания являются старые сосновые леса, смешанные рощи и ельники.
Кроме этого, можжевельник часто используется как декоративное украшение садов и парков.
Стоит отметить, что по своей биологии можжевельник не боится засухи и хорошо чувствует себя на бедных песчаных почвах.
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Кроме этого, можжевельник часто используется как декоративное украшение садов и парков.
«Уважаемые гости и жители Подмосковья, не пытайтесь перенести деревце вереса из леса на садовый участок. Помните, что это является нарушением лесного законодательства, к тому же неприхотливая культура оказывается очень чувствительной, когда нарушают целостность её корневой системы», - предупредили лесничие жителей округа.
Стоит отметить, что по своей биологии можжевельник не боится засухи и хорошо чувствует себя на бедных песчаных почвах.
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Мира Полтева