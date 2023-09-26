В Волоколамском округе до конца года откроют семь детских площадок

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Также в округе появится ещё шесть детских площадок, выполненных по муниципальной программе. Они будут расположены в сёлах Болычево и Ильинское, деревнях Стеблево и Шишково, в рабочем посёлке Сычёво и в городе Волоколамске на ул. Элеваторской.
Все работы по установке площадок планируют завершены до 1 октября.
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