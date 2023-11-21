В Волоколамском округе почтили память подвига кубанских казаков

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
У деревни Федюково почтили память подвига кубанских казаков при обороне Москвы в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В Волоколамском округе прошел траурный митинг возле поклонного креста, который был установлена на поле боя героев.
В 1941 году казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала Льва Доватора ценой собственных жизней смогли остановить колонну наступавших немецких танков на день.
Стоит отметить, что участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Также студенты кадеты учебных заведений прошли торжественным маршем.
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В 1941 году казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала Льва Доватора ценой собственных жизней смогли остановить колонну наступавших немецких танков на день.
«Мы всегда помним об этом подвиге! Тяжело представить, что чувствовали тогда эти люди, тяжело вспоминать все ужасы той страшной войны. Вечная память павшим героям», – отметил замглавы администрации Волоколамского городского округа Алексей Шевченко.
Стоит отметить, что участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Также студенты кадеты учебных заведений прошли торжественным маршем.
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Мира Полтева