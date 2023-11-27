В Волоколамском округе торжественно отметили День матери

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
День матери отметили в Волоколамском округе ярко и торжественно в ДК «Текстильщик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В волоколамском ДК «Текстильщик» прошел торжественный концерт, посвященный празднику «День матери».
Для гостей со сцены звучали слова благодарности мамам и бабушкам, выступали коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Также жительниц городского округа с праздником поздравила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
Кроме этого, зрители с удовольствием наслаждались концертной программой,а дети, которые выступали на сцене, старались порадовать своих мам.
Стоит отметить, что на празднике также прошло награждение победителя конкурса онлайн-фотовыставки «Мама - в фокусе!». Победительницей стала Татьяна Лебедева с сыновьями Матвеем и Савелием.
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Для гостей со сцены звучали слова благодарности мамам и бабушкам, выступали коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Также жительниц городского округа с праздником поздравила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
Стоит отметить, что на празднике также прошло награждение победителя конкурса онлайн-фотовыставки «Мама - в фокусе!». Победительницей стала Татьяна Лебедева с сыновьями Матвеем и Савелием.
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Мира Полтева