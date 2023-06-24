В Воронежской области могут отменить массовые мероприятия

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В Воронежской области могут запретить массовые мероприятия и ввести досмотр транспорта
Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досматривать машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Глава области попросил местных жителей отнестись к ограничениям с понимаем. Гусев добавил, что их вводят из-за необходимости.
Ранее губернатор Ростовской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице региона. Он также во второй раз рекомендовал жителям воздержаться от выхода из дома и напомним, что в Ростове-на-Дону изменены маршруты по центру города.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.
Глава области попросил местных жителей отнестись к ограничениям с понимаем. Гусев добавил, что их вводят из-за необходимости.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.
Екатерина Шмакова