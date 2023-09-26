В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воскресенск готов к отопительному сезону на 98%. Об этом стало известно во время поездки в городской округ губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе.
«Воскресенск входит в число приоритетных территорий, где идёт активная замена инженерных коммуникаций. Котельная и сети здесь были построены 70 лет назад, их износ превышает 80%. Жителям, особенно в зимний период, было доставлено серьёзное беспокойство. Да и в межсезонье были перебои с горячей водой. Поэтому я здесь сегодня, чтобы проконтролировать строительство и запустить к отопительному сезону эту котельную раньше срока. Пока работает старая, но на свежих сетях. А к концу года запустим в Воскресенске вторую котельную», – пояснил Воробьёв.Он поблагодарил Газпром, с которым реализуется большая программа на 69 млрд рублей. По словам губернатора, Клин, Сергиев Посад, Воскресенск, Солнечногорск, Серпухов, Пушкинский городской округ и Химки – семь самых «кричащих» территорий, которые сегодня модернизируются.
«Мы зиму тяжело переживали минувшую зиму. Были ужасные перебои с подачей тепла, грелись и мылись с обогревателями и котлами. Вся надежда – на эту котельную. Обещали, что тепло станет держаться стабильно», – поделилась жительница Лопатинского Елена Дулгер.Кроме того, в микрорайоне идет реконструкция теплосетей. Уже привели в порядок 1,4 км.
«Мы реализуем концессионное соглашение в городском округе Воскресенск. Приступили в 2022 году. В микрорайоне Лопатинский ведём модернизацию теплосетей. Общая протяжённость трассы – 2,3 км. Сейчас выполнено 50% работ. Завершим их к концу декабря», – заявил представитель «Газпром Теплоэнерго МО» Дмитрий Александров.Всего за два года в городском округе построят четыре блочно-модульные котельные и модернизируют две. Реконструируют 10 участков теплосетей протяжённостью более 9 км. В 2023-м запустят 10 объектов. Перемены коснутся около 50 тыс жителей.
Воробьёв поблагодарил жителей за терпение, поскольку замена сетей – это всегда неудобства. Он пообещал, что благоустройство дворов, где проводятся работы, будет проведено весной.
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Лора Луганская