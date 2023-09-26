В Воскресенске проведут капитальный ремонт домов

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Кричащая проблема — это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет. Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — добавил глава региона.
«Важно, чтобы мы рассказали, что у нас будет первым — Центральная улица или Первомайская, какие многоквартирные дома, что включает в себя капитальный ремонт — кровля, подвалы, замена коммуникаций, фасады. В этом году благодаря совместным усилиям (спасибо Президенту, Правительству) мы наконец-то победим проблему обманутых дольщиков. Сейчас активно беремся за реновацию. 100 тысяч человек в Подмосковье живёт в 2-этажных бараках. И наша задача в первую очередь — строить в городе высокие дома и сносить ветхие», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.
Андрей Воробьёв обратил внимание на то, что администрация округа старается исправить всё то, что людей беспокоит.
Читайте также:
Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске.
В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения.
Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей Подмосковья.