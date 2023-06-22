В Воскресенске проводятся мероприятия по ремонту системы горячего водоснабжения и отопления

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В микрорайоне Цемгигант Воскресенска проводят масштабные мероприятия по ремонту системы горячего водоснабжения и отопления, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ремонтные работы проводятся в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО».
Началом ремонта поспособствовали прорывы сетей горячего и холодного водоснабжения в результате скачка давления при плановом отключении котельной и повреждении при проведении данных работ. На данный момент специалисты устранили прорывы, поэтому подача холодного водоснабжения возможна в полном объеме.
Окончание ремонта системы горячего водоснабжения и отопления намечается на 24 июня текущего года.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области контролирует выполнение работ на объектах посредством выездных мониторингов.
С графиками отключения горячей воды можно ознакомиться по номеру горячей линии 8 (499) 455-54-15, подписавшись на Telegram-Бот или на портале «Добродел».
Ранее сообщалось, что в 495 домах Подмосковья не будут отключать горячее водоснабжение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.