Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Восточном Крыму откроются пункты временного размещения для туристов

В Восточном Крыму откроются пункты временного размещения для туристов

17 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/Dance60

В Восточном Крыму для туристов будут открыты пункты временного размещения из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте», - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в пунктах также можно будет узнать о движении поездов и работе паромной переправы.


Напомним, сейчас автомобильное движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. При этом железнодорожное движение к этому часу уже возобновлено. При этом отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму. Однако местные власти призывают туристов без необходимости не покидать свои гостиницы.

Читайте также:

На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту

В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
#Крымский мост
#ПВР
#Крым
Читайте нас в
Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
17 июля 2023, 09:30

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.
«Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», - говорится в Telegram-канале ведомства.
  
Из сообщения также следует, что для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры. Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщала, что поезд простоял в ожидании около 3,5 часов. Автомобильное движение на Крымском мосту пока остановлено.

Читайте также:

В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы

#Крымский мост
#ж/д
Читайте нас в
В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
17 июля 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 17 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 932 тысяч автомобилей, что на 2% больше, по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал, » М-7 «Волга» и М-9 «Балтия".

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, местами возможен небольшой дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

Читайте также:

На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП.

В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту.

Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
Читайте нас в
Астроном Железнов предупредил, что астероид Апофис может уничтожить российский регион
17 июля 2023, 08:32

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов считает, что астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли, может уничтожить территорию, равную какому-либо российскому региону, если упадёт.
Николай Железнов рассказал, что могут возникнуть большие проблемы, но они не приведут к глобальной катастрофе.
 
Апофис 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Примерно на таком же расстоянии летают геостационарные спутники.

Ранее сообщалось, что два потенциально опасных астероида пролетят в непосредственной близости от Земли в ближайшие дни

В непосредственной близости от Земли в ближайшие дни пролетят два астероида, диаметр которых достигает 800 метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Учёные уточнили, что к планете приближаются астероиды 2020 DB5 и 1994 XD. Предположительно 12 июня космические тела подойдут на самое близкое к Земле расстояние за всю историю наблюдения за ними.

Читайте также: 

NASA предупредила о риске столкновения астероида с Землей

Земля столкнется с огромным астероидом через 23 года

На Землю упал метеорит

#астроном
#астероид
#Апофис
Читайте нас в
«Звезда»: Возобновлено ж/д движение в сторону Крымского моста
17 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Возобновлено железнодорожное движение в сторону Крымского моста. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
«Поезд начал движение начал движение в сторону Крыма. Железнодорожная часть путепровода открыта», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что состав Севастополь-Москва простоял в ожидании около 3,5 часов, и теперь следует с опозданием.

Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту было остановлено движение. При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00 утра понедельника.

Читайте также:

На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы


#Крымский мост
#ЧП
#ж/д движение
Читайте нас в
Сенатор Шейкин призвал россиян срочно поменять пароли от соцсетей
17 июля 2023, 06:24

Фото: iStock/tsingha25

Сенатор Артем Шейкин заявил, что россиянам срочно нужно поменять пароли в соцсетях. При этом они должны быть на разных сервисах разные, пишет РИА Новости.
По словам Шейкина, в Сети утекло много персональных данных.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации», — цитирует агентство слова собеседника.

Он отметил, что оптимальная длина пароля —— не менее двенадцати символов.

Читайте также:

Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения;

В Уфе полиция задержала петербуржца за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»;

Для использования цифрового рубля россияне должны будут зарегистрироваться в госсистеме.

#соцсети
#пароли
#сенатор
Читайте нас в
В России начинается производство новой снайперской винтовки «Зверобой»
17 июля 2023, 04:36

Фото: iStock/MariusLtu

Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил о начале производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом пишет РИА Новости.
«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что преимущества такой винтовки заключаются в том, что за счет возможности осуществлять быстрый поворотный выстрел «Зверобой» позволяет поражать цели на расстоянии более двух километров даже неопытными стрелками.

Читайте также:

В Пулково идут работы по переводу на отечественное обеспечение;

Экс-разведчик Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков;

Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России.
#винтовка
#Россия
#производство
Читайте нас в
В ГД одобрили поправку об аннулировании брака при смене пола супругом
17 июля 2023, 02:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку об аннулировании брака при смене пола одним из супругов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что изменения планируется внести в ст. 16 Семейного кодекса РФ, где описываются условия прекращения брака.

Согласно поправкам, в случае смены пола одним из супругов в акт гражданского состояния будет вноситься необходимая пометка. Также в ГД РФ поддержали запреты на усыновления детей, проведение операций и прием лекарств по смене пола.

Читайте также:

В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет;

Депутат Буцкая предложила назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы;

Депутат Нилов прокомментировал идею перевести парламентариев ГД на отечественные авто.

#Госдума
#смена пола
#закон
#Россия
Читайте нас в
Мурашко: Началось широкое внедрение искусственного интеллекта в медицину
16 июля 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Псковскую область рассказал о начале внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Об этом сообщает «Российская газета».
«Вся трансформация системы здравоохранения проходит с построением новых технологических процессов. Таким образом у медицинского персонала становится больше времени для работы непосредственно с пациентом. В этом году началось пилотное внедрение в практику программ с искусственным интеллектом. Для этого уже подготовлена инфраструктура», – пояснил министр.

Некоторые регионы уже активно используют возможности ИИ в работе. Например, в Москве во время пандемии COVID-19 задействование современных технологий позволило на ранних этапах обнаруживать опухоли лёгких при проведении КТ и МРТ-исследований.

Читайте также:

Путин обсудил с Мурашко подготовку медицинских кадров

Четверо подмосковных врачей завоевали награды Всероссийского конкурса медработников

В больницах России хотят создать зоны доставки для онлайн-покупок
#медицина
#искуственныйинтеллект
Читайте нас в
Все пять российских участников Международной олимпиады по физике получили золотые медали
16 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto/ArtBalitskiy

Все пять российских участников 53-й Международной олимпиады по физике, проходившей в Токио, получили золотые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.
Международная физическая олимпиада (IPhO - International Physics Olimpiad) — это ежегодное международное соревнование по физике, в котором соревнуются учащиеся старших классов из разных стран, сообщает ТАСС. Она проводится с 1967 года. В этом году на состязания в столицу Японии приехали участники из 80 государств.

Все пятеро школьников из России получили высшие награды олимпиады. Соревнования проходили в два этапа. Первый тур был посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Во втором туре участникам олимпиады предстояло выполнить практические лабораторные работы. Ребята из России отлично справились со всеми заданиями, в очередной раз подтвердив высокий уровень отечественного образования.

Читайте также:

Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде

Школьники из Подмосковья стали лауреатами Международной олимпиады «Туймаада»

#олимпиада
#токио
#физика
#медаль
#участники
#соревнования
#Россия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников