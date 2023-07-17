В Восточном Крыму откроются пункты временного размещения для туристов

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«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте», - написал Крючков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в пунктах также можно будет узнать о движении поездов и работе паромной переправы.
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