В Восточном Крыму откроются пункты временного размещения для туристов

В понедельник утром, 17 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 932 тысяч автомобилей, что на 2% больше, по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал, » М-7 «Волга» и М-9 «Балтия".

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, местами возможен небольшой дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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