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В возрасте 92 лет скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

22 сентября 2023, 03:20
Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Советская актриса Нина Беляева, известная по роли Поварихи в фильме «Сказка о царе Салтане», скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.
Уточняется, что Беляева ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Причина смерти актрисы не уточняется.

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#актриса
#смерть
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Globo: В Бразилии студентов исключили из вуза за мастурбацию на волейболе
22 сентября 2023, 02:15

Фото: iStock/Moussa81

Шестерых студентов университета в бразильском Сан-Паулу исключили из вуза после случая групповой мастурбации на трибуне во время волейбольного матча, сообщает портал Globo.com. Скандал в итоге вынужден был прокомментировать даже президент Бразилии.
Об инциденте стало известно лишь сейчас, хотя произошёл он ещё в апреле. Тогда шестеро учащихся медицинского факультета Университета Санто-Амаро были застигнуты за самоудовлетворением сначала на скамьях для зрителей женского волейбольного матча, а после победы команды их вуза — и на площадке, прямо на глазах болельщиков и игроков.

После того, как в сентябре ролик об этом событии завирусился по интернету, бразильские СМИ обратились за комментариями к руководству вуза. Там ответили, что всех фигурировавших на видео студентов исключили из вуза практически сразу. Тем не менее, разразившийся в результате выхода видео публичный скандал достиг такой силы, что его пришлось комментировать даже президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

«Отвратительный эпизод, недопустимое поведение для молодых людей, которые учатся в университете и собираются стать медиками, чтобы заботиться о людях. <...> Недопустимо, чтобы будущие врачи так неуважительно вели себя по отношению к женщинам и оскорбляли общественную мораль», — высказался да Силва.

Известно, что сейчас полиция Сан-Паулу приступила к расследованию апрельского инцидента. Возможно, что против всех его участников будет возбуждено административное дело о нарушении общественного порядка.

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#бразилия
#вуз
#студенты
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Минтруд: В РФ введут рейтинг вузов по востребованности их бывших выпускников
22 сентября 2023, 01:56

Фото: iStock/PeopleImages

В России до конца 2023 года появится рейтинг образовательных организаций по востребованности их выпускников, который составят на основе информации о трудоустройстве и уровня зарплат бывших студентов. Об этом на заседании президиума Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Совместно с коллегами из Минпросвещения и Минобрнауки мы подготовили методику рейтингования образовательных организаций, учитывающую востребованность их выпускников на рынке. Первый национальный рейтинг образовательных организаций с привязкой к трудоустройству и уровню заработной платы будет представлен до конца этого года», — сообщил глава Минтруда.

Также Антон Котяков уточнил, что в основу рейтинга лягут данные мониторинга трудоустройства, который сейчас проводится на портале «Работа России».

Ранее профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко заявила, что сложнее всего найти себе работу сегодня выпускникам факультетов государственного и муниципального управления. Также сложности с поиском работы могут испытать социологи, политологи и философы, поскольку в больших количествах на рынке труда такие специалисты не требуются. А вот юристы и экономисты, несмотря на популярный миф, востребованы в больших городах.

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#минтруд
#выпускники
#вузы
#рейтинг
#студенты
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Guardian: Медиамагнат Руперт Мёрдок уходит со всех постов спустя 70 лет карьеры
22 сентября 2023, 00:06

Фото: iStock/AwakenedEye

Владелец Fox News Руперт Мёрдок, один из самых известных и влиятельных медиамагнатов мира, покидает пост председателя компаний Fox Corporation и News Corp. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Место 92-летнего медиамагната займет его старший сын Лахлан. В своем сообщении коллегам Мёрдок отметил, что его уход не связан с состоянием здоровья, он останется почетным председателем обеих компаний. Лахлана же он назвал «страстным, принципиальным лидером, который сможет повести компании в будущее».

Решение основателя Fox было принято спустя пять месяцев после того, как его новостная сеть заплатила 787,5 млн долларов за урегулирование иска о клевете, поданного компанией Dominion, производящей оборудование для голосования. Fox по-прежнему разбирается с иском о клевете на сумму 2,7 млрд долларов поданным компанией Smartmatic, специализирующейся на избирательных технологиях.

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#медиа
#бизнесмен
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22 сентября: какой сегодня праздник, кто отмечает именины
22 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/Bohdan Bevz

В России и мире 22 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные христиане чтут праведных Иоакима и Анну, подаривших жизнь Деве Марии, а обеспокоенные вымиранием слонов зоологи, отмечают день защиты этих животных. Какие еще праздники пришлись на этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Славянский праздник богини Лады

 
Этот праздник отмечали еще древние славяне. С именем богини Лады связано все самое хорошее, светлое и чистое. Примечательно что фраза «ну ладно» также связана с именем богини. Эта фраза в обиходе русского народа используется, когда человек с чем-то соглашается. Богиня покровительствует семье, урожаю, плодородию. 

 

День защиты слонов 

 
                                                                                                   Фото: iStock/adogslifephoto

Во многих странах мира 22 сентября отмечается день самых крупных млекопитающих животных. Этот праздник учрежден зоологами, обеспокоенными вымиранием слонов. Это животное является символом некоторых стран, например, в Таиланде и Индии без них не проходит ни один традиционный праздник. В настоящее время африканские слоны в шаге от вымирания. Ассоциация зоологов в этот день напоминает, что убийство этих животных не допустимо, ряд стран создал заповедные зоны, чтобы сохранить популяцию вида, однако проблема не решается, так как в неволе животные практически не размножаются. 
 

Всемирный день без автомобиля

 
Этот день является экологических праздником, который призван обратить внимание на загрязнение окружающей среды выхлопными газами. В этот день по всему миру проводятся флешмобы, участники которых призывают отказаться от использования авто хотя бы на один день. В этот день стоит отказаться от передвижения на транспорте и выбрать альтернативное средство передвижения, присоединившись к акции. 
 

День астрономии 


                                                                                                   Фото: iStock/dima_zel

Впервые торжество стали отмечать в Америке в 1973 году. Примечательно, что в году отмечается два праздника, посвященных астрологии. Весенний День астрономии обычно отмечается с середины апреля до середины мая, а осенью праздник приходится на даты, которые выпадают с середины сентября до середины октября.  Дата празднования определяется фазой Луны. В этот день стоит отвлечься от света городских фонарей и обратить взор к небу, где можно насладиться красивыми видами созвездий.  
 

День памяти праведных Иоакима и Анны


Мало кто знает, что именно эти праведники стали родителями Девы Марии. Согласно церковному преданию, у пары не могло быть детей, что считалось Божьим наказанием. В отчаянии Иоаким отправился в пустыню, где неустанно молился, чтобы Господь послал им с Анной дитя. Однажды, им явился ангел, который сообщил, что Бог внял их молитвам и вскоре они родится дочь. После появления на свет Марии, родители отдали родившуюся дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы она могла служить Богу. 

Иоакима и Анну просят о даровании детей, здравии и мире в семье. 
 
Именины: Никита, Иосиф, Григорий, Василий, Аким, Анна, Алексей, Захар
 
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#праздник
#рождество
#традиции
#человек
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Воробьёв принял участие в заседании Президиума Госсовета в Великом Новгороде
21 сентября 2023, 23:29

Фото: правительство Московской области

Президент РФ Владимир Путин провёл в Великой Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда в России.
Глава государства отметил вклад губернатора Нижегородской области вклад в развитие проекта по реализации передовых инженерных школ, одна из которых уже работает на базе Новгородского университета, и поблагодарил главу региона и его команду за системный и основательный подход.

В расширенном заседании Президиума Государственного Совета приняли участие руководители регионов, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#губернатор
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Путин в шутку пристыдил Грефа за просьбу дать миллиард рублей
21 сентября 2023, 22:59

Фото: сайт Кремля

Президента РФ Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа о финансировании учебного проекта в сфере IT-технологий. Российский лидер спросил, какая финансовая помощь нужна для строительства школ программирования «Школа 21». Греф сказал, что «миллиард в год будет здорово».
«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — цитирует ТАСС слова Путина.

Глава Сбера пояснил президенту, что организацией в проект вложены немалые деньги. Путин ответил, что лишний миллиард действительно не помешает, и пообещал выделить средства из федерального бюджета.

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#деньги
#проект
#путин
#сбербанк
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В Коломну по обмену приехали китайские студенты
21 сентября 2023, 22:49

Фото: Минобразования МО

В Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет по программе академического обмена приехали китайские студенты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Пока 20 студентов Коломенского ГСГУ изучают китайский язык по программе обмена, в российский вуз прибыли семь ребят из Харбинского педагогического университета. Стажёры уже освоились, нашли себе друзей и попробовали коломенскую пастилу», – говорится в сообщении. 
Будущие китайские учителя приехали на три месяца. Для них подготовили специальную программу, чтобы в сжатые сроки подтянуть их знание русского языка, рассказать им об истории, культуре и науке России. 
 
Лекции проходят в вузе, а практические занятия выходят и за пределы аудиторий. Стажёры в сопровождении коломенских студентов посещают музеи и исторические места Подмосковья. Они уже успели погулять по Старому городу, посетили Красную площадь, Зарядье и ВДНХ в Москве.
 
Иностранцы всё это время будут жить в общежитии вуза. 

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#россия
#китай
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#подмосковье
#московская область
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Дипломаты, прибывшие на Генассамблею ООН, ночью встречаются с элитными проститутками
NYP: Приехавшие в Нью-Йорк дипломаты встречаются ночью с девушками
21 сентября 2023, 22:48

Фото: iStock/Motortion

Дипломаты из разных стран, которые собрались в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, ночью проводят тайные встречи в отелях города с высококлассными проститутками из Лас-Вегаса и Европы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на собственные источники.
В статье говорится, что в Нью-Йорке собираются самые элитные и дорогостоящие девушки из Лас-Вегаса и Европы.

«Бизнес вырос на 20-25. Девушки буквально прилетают из Вегаса и Европы. Это похоже на съезд проституток », —говорится в статье.

По словам инсайдера, встречи дипломатов с ночными феями происходят в отелях, а сами девушки зарабатывают от трех до пяти тысяч долларов за сеанс.

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В Московской области наступил сезон сбора брусники
21 сентября 2023, 22:38

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковных лесах созрели первые ягоды брусники. Эту ягоду традиционного собирают на юго-востоке области, в городских округах Егорьевск, Коломна, Луховицы и Шатура, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Брусника любит хвойные и смешанные светлые леса, сосновые боры, просеки, иногда болота. Стоит помнить, что не каждый год брусника радует богатым урожаем. После обильного плодоношения она берёт пару лет на отдых. Поэтому есть смысл составить свою карту брусничников, чтобы радовать себя ягодами почаще», – говорится в сообщении. 
 Плоды брусники напоминают грозди винограда. Нидерландский ботаник Ремберт Додонэус дал ягоде видовое название vitis idaea, что значит «виноградная лоза с горы Ида». Благодаря особенностям корней, стеблей и листьев растение может прожить 100 и более лет.
 
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#ягоды
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