В возрасте 92 лет скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

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Советская актриса Нина Беляева, известная по роли Поварихи в фильме «Сказка о царе Салтане», скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.
Уточняется, что Беляева ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Причина смерти актрисы не уточняется.
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Диана Аванесян