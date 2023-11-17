В ВТБ раскрыли новую схему мошенничества через приложения с вакансиями

Фото: iStock/artoleshko
Мошенники разработали новую схему обмана россиян, которые ищут работу. Об этом в беседе с РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что в современном мире практически невозможно избежать утечки личных мобильных номеров, которые могут попасть к мошенникам.
Читайте также:
Пенсионерка продала две квартиры в Москве и отдала деньги мошенникам ради «инвестиций»
Пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась миллиона рублей
IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
Анастасия Чинкова