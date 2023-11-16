В вузах планируют открыть магистратуру для работников органов опеки

Власти Московской области рассчитывают направить на жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следующем году 3,4 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Министерства экономики и финансов Подмосковья со ссылкой на проект бюджета региона.