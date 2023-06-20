В вузах России стартовала приёмная кампания

Учебные заведения, в том числе в новых регионах страны, готовы к набору студентов
РЕН ТВ пишет, что в этом году для первокурсников подготовлено более 626 тысяч бюджетных мест. При этом впервые места перераспределили, отдавая предпочтение приоритетным специальностям. Таким образом почти 40% квоты выберут инженерное дело, технологии и технауки.
Появилось нововведение – льготы для детей участников СВО и детей медиков, которые погибли от коронавируса. А если ребенок участника СВО уже учится на платной основе, то у него появится возможность перейти на бюджет.
Документы от абитуриентов принимаются в течение месяца, списки поступивших будут опубликованы не позднее 27 июля.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем ПМЭФ.
Появилось нововведение – льготы для детей участников СВО и детей медиков, которые погибли от коронавируса. А если ребенок участника СВО уже учится на платной основе, то у него появится возможность перейти на бюджет.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем ПМЭФ.
Мария Фирсова