В WhatsApp* появятся круглые видеосообщения

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Разработчики мессенджера WhatsApp* начали внедрять функцию круглых видеосообщений, напоминающих таковые в Telegram. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Короткие видеосообщения, длительностью до 60 секунд, можно будет отправлять в личной переписке. Принцип работы функции будет аналогичен Telegram. Для того, чтобы записать сообщение в видеоформате, достаточно будет нажать на значок микрофона, который изменится после нажатия на видеокамеру.
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Анастасия Крестьянова