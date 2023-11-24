В Wildberries выразили обеспокоенность проверкой на складе

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Из-за полицейской проверки на складе Wildberries в Электростали более восьми тысяч сотрудников не могут приступить к работе, таким образом, продавцам грозят миллиардные убытки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам», - говорится в сообщении компании.
При этом уточняется, что данная ситуация грозит предпринимателям миллиардными убытками в высокий сезон продаж.
Ранее стало известно, что полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries, из-за чего возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
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Элина Позднякова