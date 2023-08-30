В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали дорожки

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
«Дорожки были неровные, покрытие рассыпалось, содержать его в нормативном состоянии было невозможно. Ходить людям было неудобно, а в сырую погоду ещё и скользко. Жители просили заменить плитку на асфальт», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.Яблоневый сад – одно из любимых мест отдыха горожан. Чтобы сохранить эстетику этого уютного уголка и придать скверу особый колорит, глава Долгопрудного Владислав Юдин поручил применить красно-коричневый асфальт с нанесением рисунка-имитации брусчатки. Теперь в любой сезон и в любую погоду сад будет выглядеть ярко.
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