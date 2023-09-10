В Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества

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Компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Камень массой 390,7 карата был найден во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Он представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.
До этого самым крупным алмазом подобного качества, найденным в России, был алмаз массой 401 карат, обнаруженный в 2013 году.
В настоящее время санкциями полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.
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«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России - несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. <...> без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — отметил гендиректор группы АЛРОСА Павел Маринычев.
В настоящее время санкциями полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.
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Артем Путинцев