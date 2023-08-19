В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал погибшего хозяина

Фото: istockphoto/anjajuli
В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, которого называли «крымским Хатико».
Мухтар 12 лет искал среди прохожих своего погибшего хозяина. Пёс за эти годы стал местной легендой и достопримечательностью. С ним любили фотографироваться туристы.
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» пишет, что Мухтар любил «подпевать» уличным музыкантам и иногда жил у местного трубача. В один из дней он не захотел подниматься в квартиру, а потом умер.
Ялтинская администрации обсуждает вопрос установления памятника Мухтару.
К слову, в Японии пёс породы акита-ину с 21 мая 1925 года по 8 марта 1935 года на станции Сибуя верно ждал своего хозяина профессора Хидэсабуро Уэно. Он отправился на работу в университет и умер там от инсульта.
Памятник Хатико установили ещё при жизни пса. Но во время Второй мировой войны его переплавили на военные нужды. В 1948 году восстановили. Останки Хатико в виде чучела находятся в Национальном музее науки в Уэно.
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Телеграм-канал «Радиоточка НСН» пишет, что Мухтар любил «подпевать» уличным музыкантам и иногда жил у местного трубача. В один из дней он не захотел подниматься в квартиру, а потом умер.
К слову, в Японии пёс породы акита-ину с 21 мая 1925 года по 8 марта 1935 года на станции Сибуя верно ждал своего хозяина профессора Хидэсабуро Уэно. Он отправился на работу в университет и умер там от инсульта.
Памятник Хатико установили ещё при жизни пса. Но во время Второй мировой войны его переплавили на военные нужды. В 1948 году восстановили. Останки Хатико в виде чучела находятся в Национальном музее науки в Уэно.
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Мария Фирсова